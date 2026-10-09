W Armenii premier Nikol Paszynian oświadczył, że małe reaktory modułowe mogą nie wystarczyć do pokrycia przyszłego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Według OilPrice, 1 października zaznaczył, że lepszym rozwiązaniem może być reaktor o mocy 1 megawata oparty na rosyjskiej technologii WWER-1000. Ostateczna decyzja w sprawie zastąpienia przestarzałej Elektrowni Jądrowej Metsamor jest oczekiwana w najbliższych miesiącach.

Wizyta szefa Rosatomu

Oświadczenie Paszyniana padło następnego dnia po wizycie w Erywaniu szefa rosyjskiej państwowej korporacji Rosatom, Aleksieja Lichaczowa. Twierdził on, że ze względu na oczekiwany deficyt energii elektrycznej Armenia potrzebuje dużego reaktora, a nie małych modułowych instalacji.

Według informacji publikacji wcześniej armeński rząd skłaniał się ku zastąpieniu Elektrowni Jądrowej Metsamor jednym lub kilkoma amerykańskimi małymi reaktorami modułowymi. W lutym, podczas wizyty w Armenii wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, kraje podpisały umowę o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej.

Presja Moskwy i kurs na UE

Federacja Rosyjska, państwo-agresor, nasila presję na Erywań z powodu dążenia Armenii do zbliżenia z Unią Europejską, pisze OilPrice. 4 października zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że zmiana kursu polityki zagranicznej Armenii może mieć negatywne konsekwencje i doprowadzić do jej przekształcenia w nową Ukrainę.

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Jak zauważa publikacja, Rosja utrzymuje około 5 tysięcy żołnierzy w bazie w pobliżu Gიუმri, a także kontroluje systemy energetyczne i elektroenergetyczne Armenii. Moskwa jest głównym partnerem handlowym kraju, podczas gdy Erywań dąży do przekierowania powiązań gospodarczych z Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej na UE.

7 października europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos oświadczyła, że Armenia aktywnie zmierza ku Unii Europejskiej i jest jedynym krajem, z którym UE prowadzi rozmowy w sprawie liberalizacji reżimu wizowego. 2 października Paszynian wskazał również na utrzymujące się ograniczenia i bariery administracyjne dla eksportu oraz tranzytu armeńskich produktów w ramach EUG.

Korytarz tranzytowy TRIPP

Zdaniem OilPrice ewentualne przyznanie Rosatomowi kontraktu na budowę nowej elektrowni jądrowej może wpłynąć na realizację wspieranego przez USA korytarza tranzytowego TRIPP, który jest częścią armeńsko-azerbejdżańskiego procesu pokojowego. Rosja i Iran sprzeciwiają się projektowi. Członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Aleksiej Szewcow 1 października bez dowodów oświadczył, że TRIPP rzekomo ma na celu stworzenie amerykańskiej obecności wojskowej w Armenii.

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