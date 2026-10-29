Pentagon planuje do czerwca 2027 roku wybrać lokalizację nowego międzyrodzajowego obiektu wojskowego w USA. Stany mają złożyć ogólne propozycje dotyczące ulokowania obiektu do 1 grudnia, podaje Breaking Defense, powołując się na Dale’a Marksa, zastępcę sekretarza obrony USA ds. energii, instalacji wojskowych i środowiska.

Według Marksa nie chodzi jedynie o bazę, lecz faktycznie o budowę miasta. Pod koniec września sekretarz obrony USA Pete Hegseth polecił Marksowi kierować poszukiwaniem, oceną, wyborem i przygotowaniem optymalnej lokalizacji dla nowego obiektu.

Oczekuje się, że baza stanie się miejscem rozmieszczenia nowych formacji operacyjnych, w tym autonomicznych skrzydeł lotniczych bezzałogowych maszyn uderzeniowych, jednostek wyposażonych w systemy energii skierowanej i przeciwdziałania dronom, a także hipersonicznych jednostek manewrowych.

Cztery kryteria wyboru

Pierwszym kluczowym wymogiem jest działka o powierzchni od 100 tys. do 250 tys. akrów. Jednocześnie Pentagon jest gotów rozważyć przekonujące propozycje dotyczące mniejszego lub większego obszaru.

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Obiekt ma zapewnić zakwaterowanie i wsparcie dla od 15 tys. do 25 tys. żołnierzy czynnej służby oraz członków ich rodzin — łącznie około 80 tys. do 100 tys. osób. Ma także wspierać przyszłe formacje posiadające zdolności „autonomicznej masy”, w tym systemy bezzałogowe i broń energii skierowanej.

Trzecie kryterium przewiduje samowystarczalną infrastrukturę. Projekt ma obejmować małe modułowe reaktory jądrowe na terenie obiektu, chronione mikrosieci oraz zamknięte systemy zbierania, oczyszczania i ponownego wykorzystania wody, zdolne do działania przez nieograniczony czas. Marks oświadczył, że w ciągu pierwszych 24 miesięcy baza powinna wykazać zdolność do nieprzerwanego funkcjonowania przez 30 dni bez podłączenia do cywilnej sieci energetycznej i zewnętrznych źródeł energii.

Rola kapitału prywatnego

Czwartym warunkiem jest partnerstwo publiczno-prywatne, które ma pomóc w finansowaniu. Zgodnie z koncepcją Pentagonu resort obrony mógłby finansować misje bojowe bazy, zdolności projekcji siły, podziemne schrony dowodzenia, magazyny amunicji i taktyczne poligony szkoleniowe. Kapitał komercyjny mógłby natomiast budować i eksploatować pomocniczą infrastrukturę cyfrową.

Szacunkowego kosztu projektu dotąd nie podano, ponieważ lokalizacja nie została jeszcze określona. Marks poinformował jednocześnie, że wniosek budżetowy na 2028 rok ma według oczekiwań zawierać początkowe finansowanie na uruchomienie projektu. Po otrzymaniu zgłoszeń zespół Pentagonu będzie omawiać z kandydatami szczegóły koncepcji, w tym warianty infrastruktury mieszkaniowej, medycznej i edukacyjnej.

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