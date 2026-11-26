Stany Zjednoczone odłożyły do 2027 roku ogłoszenie wyników przeglądu swojej obecności wojskowej w Europie.

Wcześniej Waszyngton planował przedstawić wyniki sześciomiesięcznej analizy do końca 2026 roku. Przegląd może przewidywać zmniejszenie amerykańskiego kontyngentu wojskowego na kontynencie europejskim.

Inicjatywę tę zapoczątkował szef Pentagonu, Pete Hagseth. Jednym z jej celów jest zmniejszenie liczebności amerykańskich sił zbrojnych w Europie oraz ograniczenie zasobów wojskowych, które Waszyngton udostępnia sojusznikom z NATO.

Krok ten wiąże się z polityką amerykańskiej administracji dotyczącą ponownego podziału odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie. Stany Zjednoczone nalegają, aby kraje europejskie samodzielnie przejęły większą część zobowiązań obronnych i zwiększyły swój wkład w bezpieczeństwo kontynentu.

Na razie nie podano konkretnych rozmiarów ewentualnej redukcji amerykańskich sił zbrojnych, listy krajów, których może ona dotyczyć, ani nowych terminów ogłoszenia wyników przeglądu.

Źródło: Rapporteur.

28 sierpnia okazało się, że Pentagon przygotowuje co najmniej cztery warianty przyszłej obecności wojskowej USA w Europie. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, a scenariusze przewidują zarówno utrzymanie obecnego poziomu sił, jak i ich znaczne zmniejszenie.

Minister obrony USA Pete Hagset planował ogłosić kolejne ograniczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, jednak Biały Dom wstrzymał tę decyzję. Według danych The Wall Street Journal administracja Donalda Trumpa nie podjęła jeszcze decyzji co do skali przyszłych zmian.

W Estonii oświadczono, że ewentualne zmniejszenie amerykańskich sił zbrojnych w Europie nie stwarza poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu, ponieważ plany obronne już od dawna uwzględniają takie scenariusze. W Tallinie uważa się, że system sojuszniczy jest w stanie szybko zrekompensować wszelkie zmiany.

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