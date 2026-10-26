Pentagon wezwał Kongres do utrwalenia nazwy Departament Wojny — The Hill
Pentagon wezwał Kongres USA do zachowania w corocznym projekcie ustawy o polityce obronnej zapisu, który formalnie zmieni nazwę Departamentu Obrony na Departament Wojny. Jak informuje The Hill, odpowiednie zapisy włączyły do swoich wersji ustawy o autoryzacji obrony narodowej komisje ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów i Senatu.
Apel Pentagonu
Główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell, który jest również starszym doradcą Pete’a Hegsetha, oświadczył, że Kongres powinien zakończyć proces i pozostawić zapis dotyczący nowej nazwy w ostatecznym tekście projektu ustawy obronnej. Jego zdaniem nazwa instytucji, która wysyła Amerykanów do walki, powinna zostać utrwalona ustawą, a nie wyłącznie rozporządzeniem prezydenckim.
Prace nad inicjatywą ruszyły po tym, jak prezydent Donald Trump jesienią podpisał rozporządzenie zezwalające na zmianę nazwy. Hegseth zaczął następnie używać tytułu sekretarza wojny, a wielu republikanów w Kongresie również zaczęło nazywać tę instytucję Departamentem Wojny.
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Poparcie komisji i koszt zmiany
Komisja ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów w czerwcu zatwierdziła stosunkiem głosów 29 do 27 poprawkę dotyczącą oficjalnej zmiany nazwy, zaproponowaną przez republikanina z Teksasu Ronny’ego Jacksona. Jednocześnie demokraci w Kongresie krytykowali tę inicjatywę, nazywając ją niepotrzebną i zarzucając administracji skupianie się na semantyce.
W kwietniu Pentagon, zwracając się do Kongresu w sprawie ustawowego uregulowania nowej nazwy, oszacował koszty na niemal 52 mln dolarów i oświadczył, że nie będą one miały znaczącego wpływu na wniosek Trumpa o budżet obronny w wysokości 1,5 bln dolarów. Kongresowe Biuro Budżetowe w styczniowym raporcie oszacowało potencjalny koszt zmiany nazwy na maksymalnie 125 mln dolarów.
Amerykańska instytucja nosiła nazwę Departament Wojny od 1789 do 1949 roku, kiedy przemianowano ją na Departament Obrony.