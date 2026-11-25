Na granicy rosyjsko-estońskiej utworzyły się długie kolejki osób próbujących przedostać się do Estonii przed planowanym zamknięciem przejść granicznych. Tylko po stronie rosyjskiej na liście oczekujących na przekroczenie granicy znajduje się ponad 300 osób. Informują o tym rosyjskie media.

Podaje się, że ludzie zaczynają gromadzić się przy granicy już od szóstej rano. Zapisują się na specjalne listy i czekają na swoją kolej. Niektórzy znaleźli się na liście już dwa dni wcześniej, dlatego w niektórych przypadkach oczekiwanie na przekroczenie granicy wydłuża się do dwóch dni.

Rosyjscy strażnicy graniczni przepuszczają ludzi na tak zwany Most Przyjaźni, który łączy Iwanogrod z estońską Narwą. Jednak po tym dziesiątki osób są zmuszone czekać bezpośrednio na moście, aż powitają je estońscy strażnicy graniczni i zaprowadzą do punktu granicznego.

Z tego powodu strona rosyjska nie może wpuszczać nowych osób chcących przekroczyć granicę, dopóki poprzednia grupa nie opuści mostu. Sytuacja może się pogorszyć, jeśli Estonia nie zorganizuje całodobowej pracy punktu granicznego. Warto przypomnieć, że władze estońskie planują od 1 grudnia zamknąć wszystkie przejścia graniczne z Rosją na co najmniej pół roku.

W związku ze zbliżającym się terminem ludzie próbują jak najszybciej przekroczyć granicę, jednak kolejki wciąż się wydłużają.

Przypomnijmy, że od 1 grudnia Estonia zamyka wszystkie przejścia graniczne z Rosją.

W Estonii nie ma sprzeciwu wobec ukraińskich ataków na Rosjan w regionie Bałtyckim.

Łotwa, idąc w ślady Estonii, przygotowuje się do zamknięcia granicy z Rosją.

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