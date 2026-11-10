Dzisiaj, we wtorek 10 listopada, oficjalnie rozpoczęły się rozmowy pokojowe w Abu Zabi (ZEA). Wzięły w nich udział oficjalne delegacje Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. To pierwsze trójstronne spotkanie w takim formacie od lutego 2026 roku.

Oficjalnie porządek obrad wygląda całkiem konstruktywnie: gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, powojenna architektura bezpieczeństwa w Europie, kwestie humanitarne, ogólna deeskalacja itp. Jednak za tymi sformułowaniami kryje się znacznie bardziej złożona i znacznie mniej optymistyczna rzeczywistość.

Kluczowymi tematami rozmów nie są bowiem zawieszenie ognia, rozejm energetyczny ani nic w tym rodzaju. Przynajmniej publicznie ogłoszono już, że głównymi kwestiami są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz tak zwana „nowa architektura bezpieczeństwa w Europie”. I tu zaczyna się najciekawsza część, ponieważ pod pojęciem „nowej architektury bezpieczeństwa” Rosja rozumie coś zupełnie innego niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości chodzi o ponowny podział stref wpływów – powrót do systemu podziału kontynentu europejskiego na kontrolowane bloki, który istniał w czasach geopolitycznej rywalizacji między ZSRR a USA. I właśnie dlatego oczekiwania wobec tych rozmów powinny być w rzeczywistości bardzo umiarkowane.

Czego tak naprawdę można oczekiwać od spotkania w Abu Zabi i w jakim stopniu przybliża ono długo wyczekiwany pokój? Komentator polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami analizował tę kwestię.

Co znajduje się na stole negocjacyjnym: gwarancje bezpieczeństwa, terytoria i „nowa architektura”

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest skład delegacji. Jest on znany od dawna i może wiele powiedzieć o oczekiwaniach przeciwnika wobec tego spotkania. Federację Rosyjską reprezentuje doradca Putina, pseudohistoryk Władimir Medyński, który już wcześniej prowadził negocjacje, kolejny doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow, a także wiceministrowie spraw zagranicznych Siergiej Riabkow i Michaił Galuzin oraz przedstawiciel Sztabu Generalnego Jurij Żigarłowski. Ponadto obecni będą przedstawiciele FSB, którzy przygotowywali inwazję na Ukrainę już w 2022 roku.

Stronę amerykańską tradycyjnie reprezentują specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, oraz zięć prezydenta USA, Jared Kushner. Delegacji ukraińskiej przewodniczy Rustem Umerow; obecni są również Budanow, Arakhamia i inni.

Porządek obrad, potwierdzony zarówno przez źródła amerykańskie, jak i rosyjskie oraz ukraińskie, wygląda następująco. Po pierwsze, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – kwestia, którą Kijów uważa za absolutny priorytet. Po drugie, „nowa powojenna architektura bezpieczeństwa dla Europy” – to, co już Moskwa określa jako główny cel całego spotkania. Po trzecie, z pewnością nie da się pominąć kwestii terytorialnej, która pozostaje nierozwiązana od wielu lat i która, w ostatecznym rozrachunku, decyduje o tym, czy te rozmowy będą miały jakikolwiek praktyczny sens, czy też nie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, komentując porządek obrad rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wypowiedział się dość otwarcie: powojenne gwarancje dla Ukrainy mają zapewnić jej ochronę, ale jednocześnie muszą być uzgodnione z Rosją, „ponieważ w przeciwnym razie żaden mechanizm bezpieczeństwa nie będzie działał skutecznie”. Właśnie to sformułowanie wiele mówi. Oznacza ono, że Waszyngton nie zamierza w żaden sposób narzucać Moskwie jakiegokolwiek modelu, lecz poszukuje rozwiązania, które w miarę zadowoli obie strony. I właśnie tu pojawia się główny problem.



„Nowa architektura bezpieczeństwa”: co tak naprawdę kryje się za tymi słowami

Jeśli wsłuchać się w stronę rosyjską, staje się jasne: delegacja z Moskwy przybyła do Abu Zabi wcale nie po to, by uzgodnić zakończenie wojny tu i teraz. W Rosji głównym celem negocjacji jest wypracowanie kluczowych elementów „nowego powojennego systemu bezpieczeństwa dla Europy”, a uregulowanie sytuacji na Ukrainie jest dla Kremla jedynie jednym z aspektów tej dyskusji. Innymi słowy, Rosja nie chce rozmawiać o tym, jak jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie, ale o tym, jak przebudować cały europejski porządek bezpieczeństwa – i dopiero w tym kontekście określić miejsce Kijowa.

W praktyce oznacza to, że Moskwa domaga się dla siebie gwarancji bezpieczeństwa – i to nie tylko gwarancji, ale wzmocnienia swojej obecności politycznej i wojskowej w Europie. W rzeczywistości chodzi o powrót do logiki podziału kontynentu na strefy wpływów, w których Rosja będzie miała prawo głosu w sprawach dotyczących krajów byłego bloku warszawskiego. Nie jest to plan pokojowy w zwykłym rozumieniu, lecz próba utrwalenia nowego status quo, w którym Rosja ponownie staje się „wielkim mocarstwem” ze swoją „strefą wpływów”.

Powstaje tu pytanie, na które na razie nie ma odpowiedzi: a gdzie w tym schemacie właściwie jest sama Europa? Gdzie są Niemcy, Francja, Polska, kraje bałtyckie itp.? Formalnie niektórzy przedstawiciele Europy są obecni w Abu Zabi – ale nie przy stole negocjacyjnym. Rosja jasno dała do zrozumienia, że nie chce widzieć Europejczyków w formacie trójstronnym i nalega, by negocjacje odbywały się właśnie w uzgodnionym składzie: Ukraina, Federacja Rosyjska, USA. Rola europejskich przedstawicieli sprowadza się raczej do konsultacji na marginesie, a nie do pełnoprawnego udziału w podejmowaniu decyzji.

Wywołuje to zrozumiałe rozdrażnienie w europejskich stolicach. Okazuje się bowiem, że USA i Rosja faktycznie próbują dzielić europejskie bezpieczeństwo bez udziału samej Europy. Jeśli Waszyngton i Moskwa uzgodnią „nową architekturę bezpieczeństwa” bez zasięgnięcia opinii tych, których ta architektura bezpośrednio dotyczy – może to rzeczywiście przypominać nowy podział kontynentu, podobnie jak po II wojnie światowej. Wydaje się, że europejscy przywódcy zaczynają już zdawać sobie z tego sprawę. Właśnie tym można wyjaśnić niedawne osobiste kontakty (pierwsze od początku wojny!) przywódców Norwegii i Finlandii z Putinem – jest to próba „wskoczenia do pociągu”, który już ruszył.

Ale czy Europa jest gotowa zgodzić się na to, czego domaga się Putin? Czy Stany Zjednoczone będą w stanie zmusić Francję lub Niemcy do czegoś, czego one nie chcą? Odpowiedź na to pytanie nie jest na razie znana. Jednak to właśnie ona będzie miała decydujący wpływ na to, czy rozmowy w Abu Zabi przerodzą się w coś więcej niż kolejną rundę wymiany stanowisk.

Kwestia

terytorialna: ślepy zaułek, z którego nie ma wyjścia

W tym miejscu dochodzimy do kwestii, bez której wszelkie rozmowy o „nowej architekturze bezpieczeństwa” czy „próbach osiągnięcia trwałego pokoju” pozostają jedynie pustą retoryką. Chodzi o kwestię terytoriów. Rosja nadal nalega, aby Ukraina bez walki oddała wszystkie pozostałe części Donbasu, które nadal znajdują się pod ukraińską kontrolą, w tym duże miasta i ufortyfikowane obszary. Ukraina natomiast zajmuje dokładnie takie samo stanowisko jak dotychczas: jedynie zawieszenie ognia na linii starcia bez żadnych ustępstw terytorialnych. Czyli „stojemy tam, gdzie stoimy”.

Te dwa stanowiska są nie tylko antagonistyczne — są one wzajemnie się wykluczające. Putin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że bez ustępstw terytorialnych nie zakończy wojny. Ukraina również wielokrotnie dawała do zrozumienia, że nie odda terytoriów. Nie wiadomo, jak pogodzić te podejścia, i jest całkiem prawdopodobne, że po prostu nie da się tego zrobić. I choć pojawiają się doniesienia, że strony rzekomo wykazują „pewną elastyczność” w niepublicznych rozmowach, elastyczność ta nie przybrała jak dotąd żadnej konkretnej formy.

Strona amerykańska już dawno zaproponowała jako kompromis koncepcję wolnej strefy gospodarczej na Donbasie. Jednak zarówno Ukraina, jak i Rosja podchodzą do tego pomysłu bez entuzjazmu – każda z własnych powodów. Dlatego nawet jeśli negocjacje w Abu Zabi zakończą się choćby jakimikolwiek porozumieniami dotyczącymi gwarancji bezpieczeństwa lub kwestii humanitarnych, problem terytorialny pozostanie nierozwiązany. A bez jej rozwiązania żadna „nowa architektura bezpieczeństwa” nie zadziała, podobnie jak nie będzie sensu osobistego spotkania przywódców i wielu innych kwestii związanych z procesem pokojowym.



Opinia eksperta



Politolog, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Rusłan Bortnik jest przekonany: nie należy oczekiwać przełomu w wyniku tych rozmów. Jednocześnie jednak można liczyć na jeszcze bardziej szczegółowe dopracowanie ewentualnej formuły, metodologii, modelu i algorytmu zakończenia wojny.

„Widzimy, że rozmowy te odbywają się po raz pierwszy po wyborach uzupełniających w USA i będą one również odzwierciedlać nową równowagę polityczną. Również Europejczycy, w mniejszym lub większym stopniu, w ramach konsultacji, uczestniczą w procesie negocjacyjnym. Dlatego należy spodziewać się dalszego doprecyzowania oraz pojawienia się konkretnych projektów dokumentów dotyczących architektury bezpieczeństwa na Ukrainie. Być może uda się osiągnąć porozumienia w sprawie organizacji spotkań w formatach dwustronnych: USA–Ukraina oraz USA–Rosja.

Myślę, że negocjacje dotyczące ewentualnego zawieszenia broni i ewentualnego spotkania szefów państw również będą trwały. Jednak raczej nie uda się osiągnąć w tej kwestii znaczącego postępu. Ponadto nie wykluczam, że w celu stworzenia pozytywnego tła zostaną podjęte decyzje o charakterze humanitarnym. Na przykład dotyczące wymiany jeńców wojennych lub przekazania ciał poległych. Są to decyzje, które mogą wpłynąć na pozytywny odbiór negocjacji. W rzeczywistości chodzi o kontynuację cyklu spotkań, podczas których opracowywane są już konkretne dokumenty. W przyszłości mogą one trafić na stół negocjacyjny przywódców państw” — zauważył Rusłan Bortnik.



Podsumowując, nasuwa się pytanie: czy negocjacje w Abu Zabi mają w ogóle jakiś praktyczny sens? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli spojrzeć na sprawę trzeźwo, strony przybyły z niepokrywającymi się stanowiskami: Rosja chce terytoriów i nowego podziału Europy, Ukraina chce zachować terytoria i uzyskać realne gwarancje bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone próbują znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich, ale na razie nie mają jasnego planu, który można by nazwać przełomowym. Europa natomiast zasadniczo nie została zaproszona do stołu negocjacyjnego – poza tym już od dawna nie ma jednolitego stanowiska w sprawie negocjacji, pokoju, wojny itp.

Jednak te negocjacje mają jednak znaczenie polityczno-symboliczne, i to bardzo istotne. Polega ono na tym, że sam fakt kontynuowania dialogu – nawet trudnego, nawet bezowocnego – jest lepszy niż całkowity brak jakiejkolwiek komunikacji politycznej. Dopóki strony rozmawiają, pozostaje nadzieja, że prędzej czy później znajdą rozwiązanie, które pozwoli powstrzymać rozlew krwi. Dopóki natomiast nie rozmawiają, a jedynie zabijają się nawzajem, nie ma takiej nadziei w ogóle.

Nie należy jednak żywić złudzeń. Negocjacje w Abu Zabi nie dotyczą pokoju dzisiaj. Chodzi o ustalenie stanowisk, zbadanie wzajemnych słabych punktów i, być może, przygotowanie gruntu pod to, co kiedyś, jeśli się poszczęści, stanie się prawdziwym procesem pokojowym. A nawet jeśli tak się nie stanie – to i tak lepsze, niż gdyby strony w ogóle nie zasiadły do stołu. Bo w końcu to właśnie przy stole negocjacyjnym prędzej czy później kończy się każda wojna.

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