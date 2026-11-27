Przewrócony w pobliżu Ibizy tankowiec z 7 tysiącami ton oleju napędowego zostanie odholowany do portu
Tankowiec, który wywrócił się w pobliżu hiszpańskiej wyspy Ibiza, ma zostać odholowany do portu. Poinformował o tym w piątek, 27 listopada, premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Na pokładzie statku znajduje się 7 tysięcy ton oleju napędowego.
W wywiadzie dla radia Cadena SER Sánchez wyraził nadzieję, że statek uda się przetransportować do portu „w ciągu najbliższych godzin lub dni”.
„Z informacji wynika, że rzeczywiście… nie ma wycieku” – zaznaczył szef hiszpańskiego rządu.
Służby ratownicze Wysp Balearskich, do których należy Ibiza, poinformowały w mediach społecznościowych, że statek „pozostaje w stabilnym stanie” i jest przycumowany do łodzi ratowniczej.
Według danych służb ratowniczych holownik z nurkami na pokładzie „sprawdzi stan konstrukcji” statku Med Emre, po czym władze żeglugi handlowej podejmą decyzję co do dalszych działań w ramach akcji ratowniczej.
Jak dotąd udało się zlokalizować wyciek paliwa z tankowca „Med Emre” – poinformowały władze, które stanęły przed trudną operacją ratowniczą w obliczu obaw o rozległy wyciek.
Organizacje ekologiczne podkreślają wartość flory i fauny tego regionu, w szczególności gatunków zagrożonych wyginięciem, a także ryzyko dla rybołówstwa i turystyki.
Informuje o tym agencja AFP.
Przypomnijmy, że w pobliżu Ibizy zatonął tankowiec z ładunkiem do 7 tysięcy ton oleju napędowego; zginął jeden marynarz.
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