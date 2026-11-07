Zwycięstwo Demokratów może wpłynąć na politykę Trumpa wobec Rosji — Epic

Sukces Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających w USA może utrudnić realizację planów prezydenta Donalda Trumpa dotyczących zbliżenia z Moskwą. Jednocześnie może to otworzyć drogę do przywrócenia dwupartyjnego poparcia dla Ukrainy w Kongresie – uważa analityk Rady Atlantyckiej.

Napisał o tym starszy pracownik naukowy Rady Atlantyckiej, były prezes Freedom House Adrian Karatnycki w magazynie „Epic”.

Według jego oceny większość demokratyczna w Senacie (do 56 ze 100 miejsc) oraz w Izbie Reprezentantów (około 260 z 435 miejsc) zapewni partii znaczne możliwości wywierania wpływu na politykę zagraniczną USA. W szczególności kluczowe komisje ds. stosunków międzynarodowych, obrony i środków budżetowych będą kierowane przez zwolenników partnerstwa transatlantyckiego oraz pomocy wojskowej i gospodarczej dla Ukrainy.

Karatnicki uważa, że do przywrócenia dwupartyjnego poparcia dla Kijowa przyczyni się również stanowisko umiarkowanych republikanów, którzy postrzegają Rosję jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Jego zdaniem Kongres dysponuje kilkoma narzędziami pozwalającymi na zmianę amerykańskiej polityki wobec Ukrainy, nawet wbrew stanowisku Białego Domu. W szczególności finansowanie ukraińskich potrzeb wojskowych oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji można włączyć do szeroko zakrojonych pakietów ustawodawczych, które są priorytetowe dla Trumpa. Utrudniłoby to prezydentowi nałożenie weta.

Ponadto, w pewnych okolicznościach Kongres może zebrać ponadpartyjną większość dwóch trzecich głosów, wystarczającą do przełamania prezydenckiego weta – uważa.

Karatnicki przewiduje również nasilenie presji na przedstawicieli otoczenia Trumpa – zięcia Jareda Kushnera i specjalnego wysłannika Steve’a Witkofa – w związku z możliwym mieszaniem ich osobistych interesów biznesowych z działalnością dyplomatyczną. Demokraci mogą wykorzystać śledztwa parlamentarne, aby doprowadzić do zmiany kursu polityki zagranicznej administracji.

Autor podkreśla, że inicjatywy ustawodawcze dotyczące przywrócenia bezpośredniej pomocy wojskowej i gospodarczej dla Ukrainy mogą zostać zrealizowane już podczas rozpatrywania ustawy o przydziale środków na obronę narodową (NDAA), czyli jeszcze przez dotychczasowy skład Kongresu.

Jednocześnie najbliższe dwa miesiące będą, jego zdaniem, sprawdzianem dla rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Jeśli nie zgodzi się on na rzeczywiste pokojowe rozwiązanie, w 2027 roku Kreml stanie w obliczu znacznie trudniejszych warunków w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi.

Karatnicki zauważył, że próby Trumpa, by uzgodnić z Rosją szerokie europejskie porozumienie w sprawie bezpieczeństwa w ramach zakończenia wojny przeciwko Ukrainie, najprawdopodobniej spotkają się z zdecydowanym sprzeciwem nowego składu Kongresu.

Jego zdaniem powrót Demokratów do kierowania Kongresem, aktywizacja republikanów popierających Sojusz Atlantycki oraz wzmocnienie roli władzy ustawodawczej mogą ograniczyć najbardziej destrukcyjne decyzje Trampa w zakresie polityki zagranicznej i stopniowo przywrócić zaufanie sojuszników do Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Epic

Tymczasem demokraci w USA dyskutują nad nową pomocą wojskową dla Ukrainy w wysokości 15 mld dolarów.

Wcześniej Trump dostrzegł gotowość Ukrainy i Rosji do zawarcia porozumienia pokojowego.

Wcześniej szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow przeprowadził w Brukseli rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, NATO, Banku Światowego oraz firmy inwestycyjnej BlackRock.

Rozmowy robocze między Ukrainą a Rosją zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi przy pośrednictwie USA. Według specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, strony mają omówić kwestie bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu, deeskalacji oraz kwestie humanitarne.

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