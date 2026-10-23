Nawet jeśli Partia Demokratyczna zdobędzie większość w jednej lub obu izbach Kongresu USA w wyniku listopadowych wyborów uzupełniających, raczej nie wpłynie to znacząco na politykę prezydenta Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Amerykański przywódca zachowa znaczne uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej oraz możliwość samodzielnego podejmowania ważnych decyzji.

Według ocen obecnych i byłych amerykańskich oraz zagranicznych urzędników wyniki listopadowych wyborów uzupełniających raczej nie ograniczą znacząco działań Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy.

Nowe uprawnienia Kongresu zaczną obowiązywać dopiero na początku przyszłego roku. Do tego czasu amerykański prezydent będzie miał jeszcze kilka miesięcy na podjęcie decyzji, które mogą wpłynąć na dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz stosunki Waszyngtonu z Kijowem.

Ponadto Trump zachowuje prawo weta i może nie zgodzić się z żądaniami Kongresu. Prezydent USA ma również większe możliwości samodzielnego działania w polityce zagranicznej niż w sprawach wewnętrznych kraju.

Senator z ramienia Partii Demokratycznej ze stanu Connecticut, Chris Murphy, uważa, że w przypadku porażki politycznej swojej partii Donald Trump może nie złagodzić, a wręcz przeciwnie – zaostrzyć swoją retorykę i działania.

„Będzie jeszcze bardziej złośliwy” – stwierdził Murphy.

Zdaniem senatora inne kraje nie powinny liczyć na to, że Partia Republikańska po zakończeniu kadencji prezydenckiej zrezygnuje z politycznego kursu Trumpa, a w szczególności z jego podejścia do stosunków z sojusznikami.

Chris Murphy uważa, że Ukraina, Unia Europejska i inne kraje mogą stanąć w obliczu działań politycznie osłabionego Trumpa, który będzie próbował jeszcze aktywniej realizować własne cele.

Jego zdaniem potencjalna utrata poparcia politycznego w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie zmusi amerykańskiego prezydenta do zmiany kursu polityki zagranicznej.

Senator wezwał rządy innych państw, by już teraz przygotowały się na różne warianty rozwoju wydarzeń, w tym na scenariusze, które obecnie wydają się mało prawdopodobne.

W ten sposób nawet ewentualne zwycięstwo Demokratów w wyborach uzupełniających nie gwarantuje zmiany polityki administracji Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Istotne znaczenie będą miały decyzje samego prezydenta, jego uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej oraz przyszły układ sił w Kongresie.

O tym mowa w artykule serwisu Politico.

Przypomnijmy, że dwupartyjna grupa składająca się z 23 członków Izby Reprezentantów USA wysłała list do prezydenta Donalda Trumpa z apelem o zwrócenie się do Elona Muska w sprawie zapewnienia Ukrainie pełnego dostępu do systemu Starlink.

Prezydent USA Donald Trump ponownie poruszył kwestię możliwości ubiegania się o trzecią kadencję, uzasadniając swoje stanowisko twierdzeniem o rzekomym sfałszowaniu wyborów w 2020 roku. Jednocześnie zaledwie kilka minut wcześniej sam przyznał, że prawo nie pozwala mu ponownie ubiegać się o urząd prezydenta.

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