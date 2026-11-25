24 listopada w Portoryko zakończył się międzynarodowy konkurs piękności „Miss World” 2026. Zwyciężyła 27-letnia Jennifer Barreto, reprezentująca kraj gospodarza konkursu. Reprezentantka Ukrainy Anna Nikonowa dotarła do finału i znalazła się w prestiżowej trzydziestce.

Drugie miejsce zajęła Melissa Núñez z Republiki Dominikany, która została pierwszą wicemiss. Tytuł drugiej wicemiss otrzymała Clara Vegas z Wenezueli.

Dla Ukrainy tegoroczny wynik był wyjątkowy: Anna Nikonowa po raz pierwszy od 11 lat wprowadziła kraj do pierwszej trzydziestki konkursu „Miss Świata”.

Kto znalazł się w pierwszej trzydziestce konkursu „Miss World” 2026

Oprócz trójki liderki, do grona 30 finalistek znalazły się reprezentantki następujących krajów i terytoriów:

Chile, Brazylii, Indii, Holandii, Wysp Turks i Caicos, Peru, Kuby, Serbii, Curaçao, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Izraela, Tanzanii, Meksyku, Gwinei, Kolumbii, Panamy, Kostaryki, Ugandy, Filipin, Etiopii, Belgii, Demokratycznej Republiki Konga, Nikaragui i Ekwadoru.

Reprezentantka Ekwadoru znalazła się w pierwszej trzydziestce dzięki zwycięstwu w głosowaniu publiczności.

Co wiadomo o zwyciężczyni, Jennifer Barreto

27-letnia Jennifer Barreto została pierwszą w historii konkursu mężatką i matką, która zdobyła tytuł „Miss Universe”.

Zwyciężczyni posiada tytuł licencjata z psychologii badawczej, a także dwa tytuły magisterskie – z psychologii oraz klinicznej pracy socjalnej.

W 2021 roku Barreto pracowała jako doradca kryzysowy w amerykańskiej bazie wojskowej w stanie Teksas. Do lata 2025 roku nie miała doświadczenia w branży modelek ani w konkursach piękności, ponieważ przygotowywała się do kariery oficera armii amerykańskiej.

Aby wziąć udział w krajowych eliminacjach, Jennifer schudła ponad 30 kilogramów.

Zwyciężczyni otrzymała również jubileuszową koronę o nazwie „Blask wiecznego dziedzictwa”. Została ona wykonana z 18-karatowego białego złota i ozdobiona 3150 diamentami.

Anna Nikonowa skomentowała awans do finału

Reprezentantka Ukrainy Anna Nikonowa ucieszyła się, że udało jej się znaleźć się w pierwszej trzydziestce, i przyznała, że reprezentowanie swojego kraju na międzynarodowym konkursie nie było łatwe. „To było moje marzenie. To było niesamowite… Nie będę kłamać i mówić, że było to łatwe. Reprezentowanie Ukrainy i bycie „Miss Ukrainy” to nie tylko kwestia urody. Myślę, że to właśnie za inteligencję chcę, by ludzie mnie rozpoznawali. Uważam, że studia w Cambridge pomogły mi uwierzyć w swój intelekt” – powiedziała. Awans Anny Nikonowej do pierwszej trzydziestki był najlepszym wynikiem Ukrainy w konkursie „Miss World” w ciągu ostatnich 11 lat. 24 listopada uczestniczki konkursu „Miss World 2026” zaprezentowały na scenie stroje narodowe. W defiladzie wzięło udział 116 uczestniczek, które pokazały kreacje inspirowane przyrodą, historią, sztuką i kulturą swoich krajów. Wśród stylizacji znalazły się : bajkowy troll z Norwegii, różowy flaming z Meksyku, konik morski z Majotty oraz stroje niosące ważne przesłania społeczne. Wcześniej ogłoszono, że reprezentantka Ukrainy Anna Nikonowa wybrała na konkurs „Miss Universe 2026” strój narodowy „Złoty pektorale”. Został on stworzony pod wpływem słynnej ozdoby scytyjskiej, którą znaleziono w 1971 roku w kurhanie Tovsta Mohyla.

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