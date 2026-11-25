Zwyciężczynią konkursu Miss World 2026 została reprezentantka Portoryko, a Ukrainka Anna Nikonowa znalazła się w pierwszej trzydziestce
24 listopada w Portoryko zakończył się międzynarodowy konkurs piękności „Miss World” 2026. Zwyciężyła 27-letnia Jennifer Barreto, reprezentująca kraj gospodarza konkursu. Reprezentantka Ukrainy Anna Nikonowa dotarła do finału i znalazła się w prestiżowej trzydziestce.
Drugie miejsce zajęła Melissa Núñez z Republiki Dominikany, która została pierwszą wicemiss. Tytuł drugiej wicemiss otrzymała Clara Vegas z Wenezueli.
Dla Ukrainy tegoroczny wynik był wyjątkowy: Anna Nikonowa po raz pierwszy od 11 lat wprowadziła kraj do pierwszej trzydziestki konkursu „Miss Świata”.
Kto znalazł się w pierwszej trzydziestce konkursu „Miss World” 2026
Oprócz trójki liderki, do grona 30 finalistek znalazły się reprezentantki następujących krajów i terytoriów:
Chile, Brazylii, Indii, Holandii, Wysp Turks i Caicos, Peru, Kuby, Serbii, Curaçao, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Izraela, Tanzanii, Meksyku, Gwinei, Kolumbii, Panamy, Kostaryki, Ugandy, Filipin, Etiopii, Belgii, Demokratycznej Republiki Konga, Nikaragui i Ekwadoru.
Reprezentantka Ekwadoru znalazła się w pierwszej trzydziestce dzięki zwycięstwu w głosowaniu publiczności.
Co wiadomo o zwyciężczyni, Jennifer Barreto
27-letnia Jennifer Barreto została pierwszą w historii konkursu mężatką i matką, która zdobyła tytuł „Miss Universe”.
Zwyciężczyni posiada tytuł licencjata z psychologii badawczej, a także dwa tytuły magisterskie – z psychologii oraz klinicznej pracy socjalnej.
W 2021 roku Barreto pracowała jako doradca kryzysowy w amerykańskiej bazie wojskowej w stanie Teksas. Do lata 2025 roku nie miała doświadczenia w branży modelek ani w konkursach piękności, ponieważ przygotowywała się do kariery oficera armii amerykańskiej.
Aby wziąć udział w krajowych eliminacjach, Jennifer schudła ponad 30 kilogramów.
Zwyciężczyni otrzymała również jubileuszową koronę o nazwie „Blask wiecznego dziedzictwa”. Została ona wykonana z 18-karatowego białego złota i ozdobiona 3150 diamentami.
Anna Nikonowa skomentowała awans do finału
Reprezentantka Ukrainy Anna Nikonowa ucieszyła się, że udało jej się znaleźć się w pierwszej trzydziestce, i przyznała, że reprezentowanie swojego kraju na międzynarodowym konkursie nie było łatwe.
„To było moje marzenie. To było niesamowite… Nie będę kłamać i mówić, że było to łatwe. Reprezentowanie Ukrainy i bycie „Miss Ukrainy” to nie tylko kwestia urody. Myślę, że to właśnie za inteligencję chcę, by ludzie mnie rozpoznawali. Uważam, że studia w Cambridge pomogły mi uwierzyć w swój intelekt” – powiedziała.
Awans Anny Nikonowej do pierwszej trzydziestki był najlepszym wynikiem Ukrainy w konkursie „Miss World” w ciągu ostatnich 11 lat.