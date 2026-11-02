We Francji petycja wzywająca do zaprzestania nadawania przez stację telewizyjną CNews zebrała ponad 500 tys. podpisów na stronie Zgromadzenia Narodowego. Inicjatywa, która nazywa kanał „maszyną propagandową”, może zostać skierowana pod obrady niższej izby parlamentu, choć nie dzieje się to automatycznie, informuje France 24.

Wzrost poparcia po ataku

Petycję uruchomiono w czerwcu, jednak liczba podpisów gwałtownie wzrosła po ataku z 23 października w Trappes i La Verrière na zachód od Paryża. Mężczyzna zabił wtedy obywatela Francji kongijskiego pochodzenia i ranił siedem innych osób, w tym dziecko.

39-letniemu mężczyźnie postawiono zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Według prokuratora powiedział, że wybierał osoby, które jego zdaniem były muzułmanami, Afrykanami lub osobami pochodzenia północnoafrykańskiego. Znajomi podejrzanego powiedzieli francuskim mediom, że był aktywnym widzem CNews.

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Oskarżenia wobec kanału

Politycy lewicy oskarżają CNews i podobne media o zbyt częste udostępnianie czasu antenowego retoryce antyimigracyjnej. Krytycy uważają także, że linia redakcyjna kanału coraz bardziej zbiega się ze stanowiskiem skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Podczas akcji w paryskim przedmieściu Aubervilliers kilka dni po ataku uczestnicy trzymali transparenty z napisem „CNews kills”. Dwóch deputowanych Zielonych wezwało Zgromadzenie Narodowe do cofnięcia akredytacji kanału, wskazując na konieczność ochrony demokracji przed „rasistowską nienawiścią”.

Stanowisko CNews

CNews należy do aktywów medialnych ultrakonserwatywnego miliardera Vincenta Bolloré i odmówił AFP komentarza w sprawie „politycznej petycji”. Wcześniej stacja zaprzeczała oskarżeniom o promowanie skrajnie prawicowych poglądów i rasistowskich stereotypów, twierdząc, że broni wolności słowa.

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