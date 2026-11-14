Była niemiecka tenisistka Andrea Petkovic nazwała podejście taktyczne Mai Chwalińskiej wyjątkowym i być może jednym z najlepszych w tourze WTA. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na rozmowę Petkovic z polskim oddziałem Canal+ Sport.

Ocena gry Chwalińskiej

Petkovic powiedziała, że wcześniej nie znała szczegółowo historii polskiej tenisistki. Po występie Chwalińskiej na Roland Garros i zwycięstwie w dużym turnieju w Chinach, jak stwierdziła, lepiej zrozumiała, dlaczego sportsmenka potrzebowała więcej czasu, aby wykorzystać swój potencjał.

Jak podaje portal, latem Chwalińska została pierwszą w historii tenisistką, która przeszła kwalifikacje i dotarła do finału Roland Garros. W decydującym meczu przegrała z Mirrą Andriejewą. Jesienią Polka zdobyła tytuł w turnieju WTA 1000 w Wuhanie — pierwszy na takim poziomie.

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Treningi ze Świątek

Petkovic powiedziała również, że wielokrotnie widziała Chwalińską na treningach z Igą Świątek podczas przygotowań polskiej reprezentacji do United Cup. Według niej od dawna zastanawiała się, dlaczego Chwalińska nie zajmowała wyższych miejsc w rankingu.

Była tenisistka zaznaczyła, że w tenisie myślenie taktyczne, właściwe nastawienie i odporność psychiczna mogą kompensować pewne ograniczenia fizyczne. Jako przykład podała Angelique Kerber: leworęczna Niemka, według Petkovic, nie wyróżniała się szczególną siłą fizyczną, ale miała znakomite czucie piłki i timing.

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