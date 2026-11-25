Tureckie organy ścigania zatrzymały 23 z 35 podejrzanych, wobec których Prokuratura Generalna w Stambule wydała nakazy w ramach szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego przestępstw związanych z prostytucją, handlem, dostawą, przechowywaniem i zażywaniem substancji odurzających wśród przedstawicieli show-biznesu.

Wśród zatrzymanych znalazły się aktorki serialu „Wspaniałe stulecie” – Deniz Çakır (odtwórczyni roli Szah Sultana) i Burcu Özberk (odtwórczyni roli Hurijihan Sultana), a także aktor i piosenkarz Ozdżan Deniz, prezenter telewizyjny Murat Dżejlan oraz modelka Jansu Taşkın.

Według prokuratury podstawą zatrzymań były zeznania świadków, w tym tajnych, a także wyniki ekspertyz telefonów komórkowych i innych materiałów cyfrowych. Nakazy zatrzymania wydano pod zarzutem zażywania lub posiadania substancji odurzających, przy czym udział konkretnych aktorów w innych aspektach postępowania nie został na razie ustalony, a śledztwo trwa.

Źródło: Anadolu.

Wcześniej policja zatrzymała gwiazdę serialu „Pukaj do moich drzwi”, Hande Erçel, na lotnisku w Stambule pod zarzutem udziału w sprawach związanych z substancjami zabronionymi.

W Stambule w Turcji policja zatrzymała 16 osób podczas nalotów antynarkotykowych w ramach śledztwa dotyczącego celebrytów, właścicieli lokali i influencerów. Wśród zatrzymanych znaleźli się były piłkarz „Galatasaray” i reprezentacji Turcji Hasan Şaş oraz aktor Aras Bulut İynemli.

Czytaj nas na