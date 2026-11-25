W Kremlu nie dysponują na razie konkretnymi informacjami na temat ewentualnego przyjazdu przedstawicieli państw europejskich do Moskwy. Wcześniej rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Moskwa zaprosiła Europejczyków drogą dyplomatyczną do omówienia przyszłego systemu bezpieczeństwa w Europie.

„Nie, na razie nie mogę powiedzieć nic konkretnego. Jedyne, co wiemy, to że przedwczoraj dotarło do nas oświadczenie z Brukseli, że Europejczycy postanowili nie prowadzić żadnych kontaktów dwustronnych” – powiedział przedstawiciel Kremla.

Wcześniej Władimir Putin poinformował, że Rosja za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych zaproponowała przedstawicielom państw europejskich przyjazd do Moskwy w celu omówienia ich stanowiska w sprawie przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie.

W odpowiedzi Unia Europejska zadeklarowała gotowość do udziału w kolejnej rundzie negocjacji dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, podkreśliła jednak, że nie uznaje dwustronnych konsultacji z Moskwą za akceptowalną formę udziału.

„Jesteśmy gotowi przejść do wielostronnego formatu rozmów. Konkretne miejsca spotkań nie były jeszcze omawiane. Jesteśmy w pełni gotowi do udziału w negocjacjach na szczeblu wielostronnym” – oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinhu.

Taką informację przekazał rzecznik prasowy Putina, Dmitrij Pieskow, jak donoszą rosyjskie media.

Moskwa nie rozumie, jaki dodatkowy wkład mogą wnieść kraje europejskie w negocjacje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie – stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie zamierza stawiać żądań dotyczących składu europejskiej grupy negocjacyjnej w sprawie zakończenia wojny. Według niego Rosja powinna omówić z przedstawicielami Europy ich stanowisko i ustalić, w jakim stopniu może ono przyczynić się do procesu pokojowego.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż Europa dołączy do kolejnej rundy trójstronnych rozmów z udziałem USA, Ukrainy i Rosji. Jak powiedział, strona amerykańska omówiła już tę propozycję z Moskwą i uzyskała zgodę wszystkich uczestników.

Zełenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

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