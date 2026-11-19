Brytyjski aktor Robert Pattinson stał się przedmiotem dyskusji wśród miłośników kina po tym, jak został wybrany do roli agenta 007 w kolejnym filmie z serii o Bondzie. Wielu widzów uważa go za nieodpowiedniego kandydata do tej roli. Jednak były odtwórca roli Jamesa Bonda, Pierce Brosnan, nie podziela tej opinii.

„Drogi Robercie, witaj w świecie Bonda. Będziesz rewelacyjny” – zapewnił Pierce.

„Zachowałem ciepłe wspomnienia z czasów, gdy razem kręciliśmy film »Pamiętaj mnie«. Z radością obserwuję, jak tworzysz imponujące dzieła i stajesz się coraz silniejszy. Ciesz się tą przygodą. Z wielką miłością, Pierce” – napisał aktor.

Na Instagramie 73-letnia gwiazda osobiście pogratulowała Robowi.

Przypomnijmy, że Robert Pattinson w roli Jamesa Bonda wywołał falę żartów na Threads

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