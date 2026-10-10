Na międzynarodowym lotnisku w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej 10 października poinformowano o ewakuacji pasażerów i dziesiątkach rannych po prawdopodobnym ataku rakietowym, który łączony jest z jemeńskimi Huti. Euronews informuje, powołując się na źródło dyplomatyczne.

Dziesiątki poszkodowanych

Rozmówca redakcji w szpitalu w stolicy Arabii Saudyjskiej oświadczył, że poszkodowane zostały dziesiątki osób, z których większość to obywatele Arabii Saudyjskiej. Według niego co najmniej pięciu rannych leczono na oddziale intensywnej terapii.

Władze saudyjskie oficjalnie nie potwierdziły ani nowego ataku, ani ewakuacji lotniska. Jednocześnie kilku świadków opowiedziało, że ludzi wyprowadzano z lotniska, a urzędnicy wzywali pasażerów do sprawdzania statusu lotów.

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Jeden ze świadków przekazał, że usłyszał eksplozję, czekając na wejście na pokład samolotu. Inny oświadczył, że widział uderzenie w rejonie terminalu krajowego oraz rannych.

Odwołane loty i ostrzeżenia ambasad

Ambasady Kanady, Niemiec i Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej poradziły swoim obywatelom, aby unikali lotniska po doniesieniach o incydencie. Kuwait Airways odwołały lot KU775 z Kuwejtu do Rijadu oraz lot KU776 w przeciwnym kierunku, wyjaśniając to zamknięciem lotniska z powodu sytuacji bezpieczeństwa.

Stało się to dwa dni po ataku na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, do którego przyznali się Huti. Wówczas, według Euronews, zginęło trzech obywateli Arabii Saudyjskiej.

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