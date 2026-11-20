Premier Polski Donald Tusk, komentując incydent związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju, ostrzegł, że Polskę czekają „miesiące wielkich wyzwań”. Szef polskiego rządu wygłosił tę deklarację w kontekście incydentu z rakietami i dronem.

Jak zauważył Tusk, „jesteśmy świadkami kolejnego etapu eskalacji ze strony Rosji”.

„Trzy obiekty, obiekty rosyjskie, naruszyły przestrzeń powietrzną Polski” – powiedział.

Według Tuska jeden z wymienionych obiektów eksplodował.

„Nie ma żadnych zniszczeń, nie ma ofiar, ale to wyraźnie pokazuje – zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę rosyjskiego ataku na Ukrainę zeszłej nocy i dziś rano – że te miesiące, jak już mówiłem, z pewnością staną się dla nas miesiącami poważnych wyzwań” – ostrzegł premier.

Tusk zapewnił, że „od wczesnego rana” pozostaje w stałym kontakcie z siłami zbrojnymi, służbami specjalnymi, a także z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcinem Kervinskim.

Tusk zaznaczył, że przeprowadził również rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, a także „wymienił poglądy z grupą europejskich przywódców”.

„Nie chcę pozostawiać miejsca na interpretacje. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polską ziemię, przyleciało z Rosji. Podczas takich incydentów pojawiają się czasem spekulacje: czy to rzeczywiście rosyjskie, a może ukraińskie? Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z rosyjskimi obiektami” – podkreślił szef polskiego rządu.

Jak dodał, sytuacja „nie wygląda na przypadkową”.

„Jestem ostrożny w sformułowaniach. Wiecie, to poważna sprawa, ale wygląda na to, że mamy jednak do czynienia z celową prowokacją. To nie przypadek, że obiekty te spadły w pobliżu miejsca, gdzie odbywają się ćwiczenia »koalicji chętnych«” – dodał Tusk.

Zapewnił, że będzie na bieżąco utrzymywał kontakt z sekretarzem generalnym NATO w tej sprawie.

Tusk ogłosił, że „sekretarz generalny NATO przybędzie jutro (w sobotę – red.) do Warszawy”.

Oświadczenie szefa polskiego rządu przytacza Polsat News.

Przypomnijmy, że Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Polska zbada przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę – Tusk.

Czytaj nas

Czytaj nas na