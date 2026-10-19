Po pożarze w bazie Kanadyjskich Sił Zbrojnych CFB Wainwright w Albercie w Kanadzie do szpitali trafiło 39 osób. Co najmniej 19 z nich było w stanie krytycznym. Dane te 18 października podała premier Alberty Danielle Smith, informuje The Hindu.

Poszkodowanych przewieziono do czterech szpitali

Jak powiedziała Smith, pacjentów z CFB Wainwright przeniesiono do czterech szpitali znajdujących się w Albercie. Niektórzy poszkodowani doznali ciężkich oparzeń. Szefowa rządu prowincji powiedziała, że intensywne leczenie takich pacjentów może trwać tygodnie lub miesiące. Podała te dane w niedzielę, 18 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Potwierdzono śmierć wojskowych

Wcześniej premier Kanady Mark Carney potwierdził, że w wyniku pożaru zginęło czterech żołnierzy. Według The Hindu pożar w CFB Wainwright wybuchł 17 października. Do zdarzenia doszło w bazie wojskowej w Albercie. W publikacji The Hindu pożar określono jako śmiertelny.

Czytaj nas na