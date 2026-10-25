Po sobotniej demonstracji w Paryżu funkcjonariusze zatrzymali 142 osoby, z których 126 przebywa w areszcie. Kolejne 53 osoby zostały ranne — poinformowała rzeczniczka prefektury policji francuskiej stolicy Hélène Denecher, podaje RMF24.

Liczebność protestów

Według danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w demonstracjach w całym kraju wzięło udział około 410 tysięcy osób. W Paryżu liczba uczestników wyniosła około 110 tysięcy, podczas gdy organizatorzy mówili o 250 tysiącach demonstrantów.

Protest w stolicy odbył się pod hasłami przeciw rosnącym kosztom życia. Denecher powiedziała, że liczba uczestników była podobna do poprzedniej akcji, jednak warunki bezpieczeństwa były inne. Według niej zmobilizowane siły bezpieczeństwa umożliwiły maksymalne zabezpieczenie punktów handlowych.

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Starcia pod koniec marszów protestacyjnych

Rzeczniczka prefektury przyznała, że w jednym sklepie doszło do kradzieży, a inny został uszkodzony. Pod koniec demonstracji odnotowano rzucanie kamieniami, a także użycie gazu i armatek wodnych. Ogólnie rzecz biorąc, według oceny Denecher, akcja przebiegła dobrze.

Starcia z policją pod koniec marszów protestacyjnych miały miejsce również w Marsylii, Lyonie i Nicei. Mer Paryża Emmanuel Grégoire oświadczył w serwisie społecznościowym X, że mimo incydentów demonstracja w stolicy odbyła się w znacznie spokojniejszych warunkach. Inicjatorzy poprzednich akcji potwierdzili przeprowadzenie kolejnych demonstracji 31 października, w tym w pobliżu parlamentu i ratuszów.

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