Niemiecki minister obrony Boris Pistorius odrzucił w Berlinie krytykę, że kraj rzekomo daje pierwszeństwo własnemu przemysłowi obronnemu przed europejską współpracą. Jak informuje Politico, oświadczył, że ochrona krajowych producentów uzbrojenia jest wspólną kwestią dla wszystkich państw UE.

Odpowiedź na krytykę

Pistorius wystąpił na Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odpowiadając na pytanie przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Zarzuciła ona Niemcom, że kraj zbyt mocno koncentruje się na zakupach u własnych producentów, zamiast na współpracy z europejskimi partnerami.

Według ministra wszystkie kraje Europy deklarują dążenie do ściślejszej współpracy obronnej i wspólnych projektów zbrojeniowych. Jednocześnie, gdy chodzi o konkretne kontrakty, każde państwo stara się nie dopuścić do tego, by jego przemysł pozostał na uboczu — powiedział.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział wspólnych zakupów

Według danych Europejskiej Agencji Obrony państwa UE wydały w 2025 roku 115 mld euro na sprzęt wojskowy, jednak tylko 24% tych wydatków przypadło na wspólne zakupy. Bruksela dąży do zwiększenia tego udziału do co najmniej 40% do 2030 roku.

UE uruchomiła również program pożyczek SAFE o wartości 150 mld euro, aby zachęcić kraje do wspólnego kupowania uzbrojenia. Rządy nadal jednak chronią krajową produkcję: w szczególności Polska zadeklarowała zamiar przeznaczenia 89% z niemal 44 mld euro środków SAFE na krajowy przemysł. Pistorius zaznaczył, że rządy są również odpowiedzialne za ochronę własnych gospodarek i przedsiębiorstw przemysłowych.

Czytaj nas na