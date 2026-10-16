Australijska grupa PLS ogłosiła, że planuje zainwestować 1,9 mld dolarów w rozbudowę kopalni litu Pilgangoora w regionie Pilbara w północno-zachodniej Australii. Spółka zamierza zwiększyć produkcję koncentratu spodumenowego do około 2 mln ton rocznie, informuje ABC News Australia.

Nowy kompleks przetwórczy

Projekt zakłada budowę nowego zakładu przetwórczego Jimmagunya. Nazwę wybrali starsi ludu Nyamal; oznacza ona „krainę źródeł”. Kopalnia Pilgangoora znajduje się około 140 km na południowy wschód od Port Hedland.

Dyrektor zarządzający i prezes PLS Dale Henderson oświadczył, że spółka inwestuje w infrastrukturę na potrzeby długoterminowego rozwoju złoża. Jak powiedział, zmiany mają obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć produktywność i zapewnić moce infrastrukturalne dla rozbudowy projektu P2000.

Produkcja do 2029 roku

PLS prognozuje, że po pełnym uruchomieniu rozbudowanych mocy w 2029 roku Pilgangoora będzie produkować 2 mln ton koncentratu spodumenowego rocznie. Jeśli prognoza się sprawdzi, kopalnia może rywalizować z Greenbushes, zarządzaną przez Talison Lithium, o status największej w Australii kopalni litu ze skał twardych.

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Osobno PLS ogłosiła inwestycje infrastrukturalne o wartości 600 mln dolarów w ciągu trzech lat. Obejmują one modernizację dróg dojazdowych współfinansowaną przez rząd stanowy, budowę stałego osiedla dla 1 200 pracowników oraz obiektu do obsługi kopalni. Spółka planuje finansować oba kierunki inwestycji z dostępnych środków pieniężnych i przepływów pieniężnych z obecnej produkcji.

Ceny spadają mimo wysokiego popytu

Analityk branży górniczej Peter Strachan zauważył, że popyt na lit pozostaje wysoki dzięki światowemu popytowi na pojazdy elektryczne, jednak ceny koncentratu spodumenowego spadają z powodu wzrostu podaży. Według materiału cena spodumenu niemal o połowę spadła z majowego maksimum 3 000 dolarów amerykańskich za tonę do 1 505 dolarów amerykańskich, podczas gdy cena węglanu litu wynosiła około 15 500 dolarów amerykańskich za tonę.

Rząd Australii Zachodniej oświadczył, że rozbudowa stworzy około 1 000 miejsc pracy na etapie budowy oraz kolejne 500 stanowisk operacyjnych. W 2025 roku branża litowa stanu sprzedała prawie 4 mln ton koncentratu spodumenowego — najwięcej w historii.

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