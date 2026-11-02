W Polsce Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała o wykryciu nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych na kwotę ponad 120 mld zł. Do prokuratury skierowano 263 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw, które łącznie dotyczą ponad 106 mld zł, informuje RMF24.

Skontrolowano 191 podmiotów

Według KAS audyt objął 191 podmiotów. Wśród nich było 17 ministerstw, 78 funduszy, 29 stowarzyszeń, osiem państwowych osób prawnych, dziewięć urzędów i organów celnych, trzy agencje wykonawcze oraz pięć spółek celowych.

W wyniku audytu do rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 133 zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. KAS zaznaczyła, że uwagi dotyczyły między innymi zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innego wsparcia publicznego, a także wydatkowania pieniędzy niezgodnie z planami finansowymi lub określonym przeznaczeniem.

Jakie nieprawidłowości wskazała KAS

Administracja skarbowa wskazała również na możliwe gospodarczo nieuzasadnione tworzenie instytucji państwowych i podmiotów dla konkretnych potrzeb, wykorzystywanie rezerw budżetowych z naruszeniem warunków ich stosowania, działania bez podstawy prawnej lub tworzenie przepisów dla określonych potrzeb. Wśród uwag wskazano także niegospodarne wykorzystanie środków publicznych oraz niezabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.

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Na liście zawiadomień znajduje się sprawa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). KAS podała, że w październiku 2026 roku wykryła możliwość działań na szkodę interesu publicznego z powodu zwłoki wobec nadawców radiowych i telewizyjnych, którzy według jej danych mieli zaległości w opłacaniu opłat koncesyjnych. Płatności te są dochodami budżetu państwa.

Osobne zastrzeżenia dotyczą możliwego przekroczenia uprawnień przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu części wydatków dla odbiorców usług ze środków publicznych. Kwota wskazana w tym zawiadomieniu wynosi prawie 4,7 mln zł.

KAS podkreśliła, że zawiadomienia dotyczą podejrzeń i nie przesądzają o odpowiedzialności karnej osób ani instytucji, których dotyczą postępowania.

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