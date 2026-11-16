W Polsce Krajowa Administracja Skarbowa może przechowywać dane o przejazdach samochodów, odczytane przez kamery drogowe, przez okres do pięciu lat. Informacje z systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPRS PL są wykorzystywane do wyboru spraw do kontroli, a także w sprawach karnoskarbowych oraz przy poborze podatków i innych należności publicznych.

Dane mogą być przechowywane przez pięć lat

Jak informuje Polsat News, system ANPRS PL uruchomiono w grudniu 2017 roku, aby skuteczniej wykrywać przemytników i oszustów podatkowych. Po zarejestrowaniu tablicy rejestracyjnej przez kamerę zapis o przejeździe trafia do bazy danych administracji skarbowej.

Maksymalny okres przechowywania takich zapisów jest związany z terminem przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dlatego dane dotyczące przejazdu zarejestrowanego obecnie mogą zostać wykorzystane w sprawie wszczętej kilka lat później. Według wyjaśnień szefa administracji system może rejestrować dane o pojazdach znajdujących się w zasięgu jego urządzeń, a zebrane informacje mogą być wykorzystywane do analiz.

Rzecznik praw obywatelskich zapytał o podstawy prawne

Zastępca polskiego rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych działania systemu. Wątpliwości dotyczyły zgodności tej praktyki z art. 51 Konstytucji Polski, który przewiduje ustawową podstawę gromadzenia danych o obywatelach i zakazuje zbierania ich w zakresie większym niż niezbędny.

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W odpowiedzi z 23 października 2026 roku Łoboda wskazał, że system jest wykorzystywany na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za dane osobowe przetwarzane przez system uznał numery rejestracyjne samochodów. Jak zaznaczył, nie wszystkie zebrane informacje są automatycznie wykorzystywane w postępowaniach, a pracownicy administracji nie mają nieograniczonego dostępu do danych o wszystkich pojazdach.

Kamery pomagają wybierać obiekty kontroli

Według wyjaśnień Łobody ANPRS PL nie zastępuje kontroli podatkowych, lecz pomaga określać przypadki o najwyższym ryzyku naruszeń. Dziennik Gazeta Prawna opisał wcześniej sytuację przedsiębiorcy z Krakowa: urzędnicy skarbowi porównali ewidencję przebiegu pojazdu z danymi z kamer i wykryli przejazdy, których nie było w dokumentach. Przedsiębiorca został wezwany do złożenia wyjaśnień.

Administracja skarbowa nie informuje, ile naruszeń wykryto dzięki kamerom. Wyjaśniono, że zapisy rozpoznawania tablic rejestracyjnych są tylko jednym z wielu źródeł informacji, dlatego nie można osobno określić takich spraw.

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