Paul McCartney stał się miliarderem i znalazł się w pierwszej trójce najbogatszych muzyków świata

Były członek zespołu The Beatles, sir Paul McCartney, oficjalnie znalazł się na liście muzyków-miliarderów według magazynu Forbes. Jego majątek szacuje się na około 1,4 mld dolarów, co pozwoliło mu zająć trzecie miejsce w rankingu najbogatszych muzyków świata.

Główną część swojego majątku McCartney zgromadził dzięki MLP Communications — wytwórni płytowej, którą założył w 1969 roku. Firma zarządza jego katalogiem muzycznym, a także prawami autorskimi innych wykonawców.

Z majątkiem wynoszącym 1,4 mld dolarów sir Paul McCartney zajmuje trzecie miejsce wśród najbogatszych muzyków świata — za Taylor Swift (2 mld dolarów) i Jay-Z (2,8 mld dolarów).

Zakup katalogów takich artystów jak Buddy Holly, a także partytur do broadwayowskich musicali i popularnych piosenek bożonarodzeniowych, znacząco przyczynił się do wzbogacenia Paula McCartneya, przynosząc mu prawie ćwierć miliarda dolarów.

Warto zauważyć, że McCartney posiada w szczególności prawa do takich znanych piosenek bożonarodzeniowych, jak: It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Wonderful Christmastime, Blue Christmas oraz Baby, It’s Cold Outside.

Ponadto, jako jeden z czterech członków zespołu The Beatles, Paul McCartney otrzymuje 25% zysków spółki holdingowej Apple Corps. Spółka ta generuje rocznie 50 milionów dolarów dzięki serwisom streamingowym, sprzedaży płyt winylowych oraz markowych gadżetów zespołu. Według szacunków magazynu „Forbes” wartość tego udziału dla każdego z członków zespołu The Beatles (lub ich spadkobierców) przekracza 150 milionów dolarów. Ponadto muzyk otrzymuje również 10 milionów dolarów rocznie dzięki swojemu udziałowi w prawach autorskich do piosenek The Beatles. Przez ostatnie dwie dekady toczył o nie walkę prawną. Aktywa te szacuje się na co najmniej 200 milionów dolarów.

Do całkowitej wartości jego majątku zaliczają się również dochody z światowych tras koncertowych, nieruchomości w różnych zakątkach świata oraz kolekcja dzieł sztuki, w której znajdują się obrazy René Magritta i Pabla Picassa.

Sir Paul McCartney nadal prowadzi aktywną działalność muzyczną: w maju tego roku wydał swój dwudziesty solowy album The Boys of Dungeon Lane. Ponadto nakręcono o nim film dokumentalny Man on the Run, w którym szczegółowo przedstawiono życie muzyka po jego odejściu z zespołu The Beatles i założeniu grupy rockowej Wings.

Warto zauważyć, że na długo przed oficjalnym podsumowaniem magazynu „Forbes” Paul McCartney był uważany za miliardera. Po raz pierwszy status brytyjskiego miliardera uzyskał w maju 2024 roku dzięki prestiżowemu rankingowi „Sunday Times Rich List”. Wówczas jego majątek oszacowano na 1,3 miliarda dolarów, jednak była to kwota łączna — uwzględniała ona aktywa samego Paula oraz kapitał jego żony. Magazyn „Forbes” ocenia indywidualny majątek danej osoby. Dlatego oficjalnie uznano go za miliardera dopiero wtedy, gdy wartość jego własnych katalogów muzycznych, nieruchomości oraz dochodów z tras koncertowych przekroczyła samodzielnie próg 1,4 miliarda dolarów.

Informuje o tym magazyn Forbes.

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