Tej jesieni wir polarny w stratosferze rozpadł się wcześniej niż kiedykolwiek od początku prowadzenia obserwacji.

Może to spowodować przemieszczenie się arktycznych mas powietrza na południe i doprowadzić do silnych mrozów oraz suchej pogody w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Według danych Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) odwrócenie kierunków wiatrów stratosferycznych nastąpiło ponad dwa tygodnie wcześniej niż poprzedni rekord. Przyczyną tego zjawiska było nagłe ocieplenie stratosfery.

Wśród możliwych konsekwencji dla Europy – gwałtowne ochłodzenie, opady śniegu oraz długotrwałe anomalie pogodowe. Jednocześnie eksperci podkreślają, że trudno jest na razie dokładnie przewidzieć skutki tak wczesnego rozpadu wiru.

W przypadku Europy Środkowej wiele będzie zależało od powstania blokującego antycyklonu. Jeśli pojawi się on nad północą lub północnym wschodem Europy, do basenu Karpat mogą napłynąć zimne i suche masy powietrza ze wschodu i północnego wschodu.

Źródło: Portfolio

17 listopada na szczycie Pip Ivan odnotowano temperaturę sięgającą -5°C, zachodni wiatr o prędkości 22 m/s, gęstą mgłę oraz oblodzenie.

Rano 17 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. Na szczycie Pip Ivan odnotowano gęstą mgłę, silny wiatr, mróz oraz oblodzenie powierzchni.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej na górze Pip Ivan w obwodzie iwano-frankowskim szalała silna burza. Ze względu na niebezpieczne warunki pogodowe ratownicy górscy stanowczo zalecają turystom powstrzymanie się od wypraw w wysokie góry.

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