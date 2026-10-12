W Estonii politycy dyskutują o możliwych zmianach roli prezydenta i procedury wyboru głowy państwa przed objęciem urzędu przez Ülle Madise. Informuje o tym ERR News.

Zastępca burmistrza Tallinna Kristian Järvan z partii Isamaa zwrócił uwagę na wyłączne prawo prezydenta do ogłaszania stanu wojennego. Według niego, jeśli głowa państwa jest nieobecna lub nie może podjąć decyzji, nie ma innego mechanizmu ogłoszenia stanu wojennego.

Propozycje dotyczące procedury wyboru

Poseł i były minister sprawiedliwości Madis Timpson z Partii Reform zaproponował zmianę ustawy o wyborach prezydenckich. Uważa on, że jeśli Riigikogu nie wybierze prezydenta, ostateczną decyzję powinno podejmować kolegium wyborcze, a zwyciężać powinien kandydat, który otrzyma najwięcej głosów.

Timpson sprzeciwił się powrotowi procedury do parlamentu po głosowaniu kolegium wyborczego. Jego zdaniem taki porządek nie sprzyja pozytywnemu wizerunkowi Estonii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyskusja o wyborach bezpośrednich

Poseł Konserwatywnej Partii Ludowej Estonii Anti Poolamets opowiedział się za bezpośrednimi wyborami prezydenta. Jest przekonany, że dałoby to głowie państwa większy autorytet. Wezwał również do zapewnienia prezydentowi większej samodzielności w kwestiach polityki zagranicznej.

Z kolei poseł i przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej Lauri Läänemets sprzeciwił się bezpośredniemu głosowaniu. Stwierdził, że w takim modelu prezydentem najprawdopodobniej zostałby polityk partyjny. Jego zdaniem obecny model konstytucyjny, z bezpartyjną głową państwa sprawującą nadzór i dostrzegającą szerszy obraz, jest lepszy.

Ülle Madise ma złożyć przysięgę w Riigikogu o godz. 15:00 w poniedziałek. Dzień wcześniej uczestniczyła również w ekumenicznym nabożeństwie w katedrze św. Marii w Tallinnie.

Czytaj nas na