Japońska Narodowa Agencja Policji rozpocznie w przyszłym tygodniu dyskusję nad możliwym wprowadzeniem nadzoru GPS nad stalkerami, którzy zostaną uznani za osoby stwarzające wysokie ryzyko dla ofiar. Rozważona zostanie także możliwość zobowiązania takich osób do poddania się leczeniu psychologicznemu lub poradnictwu — informuje The Japan Times.

Elektroniczny monitoring i ostrzeganie ofiar

Pierwsze posiedzenie ośmioosobowej grupy ekspertów zaplanowano na poniedziałek. Ma ona ocenić, czy elektroniczny monitoring można wprowadzić zgodnie z japońskim prawem przeciwdziałającym stalkingowi. Uczestnicy określą również kryteria zaliczania prześladowców do kategorii wysokiego ryzyka oraz mechanizm ostrzegania ofiar o ich zbliżaniu się.

Proponowany system przewiduje wykorzystanie urządzeń GPS, które mogą wysyłać sygnał, jeśli osoba objęta nadzorem wejdzie do wyznaczonej strefy w pobliżu ofiary. Wciąż jednak należy rozstrzygnąć, jak długo osoby będą zobowiązane nosić takie urządzenia, czy będzie to wymagało zgody sądu oraz czy policja będzie miała dostęp do danych o lokalizacji w czasie rzeczywistym.

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Doświadczenia innych krajów i poradnictwo

W skład grupy wejdą specjaliści z zakresu prawa i polityki karnej, eksperci ds. zdrowia psychicznego i poradnictwa, prawnicy mający doświadczenie we wspieraniu ofiar, a także członek rodziny kobiety zabitej przez stalkera w mieście Zushi w prefekturze Kanagawa w 2012 roku.

Japonia bada doświadczenia zagraniczne. W Korei Południowej od 2023 roku sądy mogą nakazywać niektórym sprawcom przestępstw związanych ze stalkingiem noszenie bransoletek GPS na kostce. W Niemczech i Hiszpanii również działają systemy elektronicznego nadzoru nad sprawcami związanymi ze stalkingiem lub przemocą domową, które umożliwiają policji interwencję w razie ich zbliżenia się do ofiar.

Od 2024 roku japońska policja zaleca osobom, wobec których wydano zakazy zbliżania się, zgłoszenie się na leczenie lub poradnictwo. Udział w takich programach nie jest jednak obowiązkowy: w 2024 roku uczestniczyły w nich 184 z 3271 skierowanych osób, czyli 5,6%. W 2025 roku policja otrzymała 22 881 zgłoszeń dotyczących stalkingu, liczba zakazów zbliżania się osiągnęła rekordowy poziom 3037, a 1546 osób zatrzymano za naruszenie prawa przeciwdziałającego stalkingowi.

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