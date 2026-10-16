Metropolitan Police w Londynie w Wielkiej Brytanii prowadzi śledztwo karne w sprawie podejrzenia nieuprawnionego dostępu do bazy danych partii politycznej. Jak podaje „The Guardian”, źródła gazety łączą sprawę z trwającym sporem wokół założenia lewicowej brytyjskiej partii Your Party.

Rzecznik Metropolitan Police oświadczył, że śledztwo wszczęto po otrzymaniu we wrześniu 2025 roku zgłoszenia dotyczącego „podejrzenia nieuprawnionego dostępu do bazy danych partii politycznej”. Jednocześnie policja nie podała publicznie nazwy partii, której dotyczy postępowanie.

Zatrzymanie i przesłuchanie

Według Politico funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o naruszenie ustawy Computer Misuse Act z 1990 roku. Został on zwolniony w oczekiwaniu na dalsze czynności śledcze, a zarzutów mu nie postawiono.

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W ramach tego samego śledztwa policja wcześniej przesłuchała również kobietę około 30. roku życia z formalnym ostrzeżeniem. Jej także nie postawiono zarzutów. Żadna z tych dwóch osób nie jest posłem do parlamentu. Według Politico były lider Partii Pracy Jeremy Corbyn i była posłanka Partii Pracy Zarah Sultana nie są oskarżani o niewłaściwe działania.

Spór o portal członkowski

Your Party została założona latem 2025 roku przez Corbyna i Sultanę. We wrześniu tego samego roku Sultana zaprezentowała w serwisie społecznościowym X nowy portal dla członków partii i wezwała zwolenników do wykupienia płatnego członkostwa za 55 funtów szterlingów. Corbyn nazwał ten zasób „fałszywym systemem członkostwa” i wezwał zwolenników do zignorowania e-maila z prośbą o przelanie pieniędzy.

W styczniu ujawniono, że brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji nie podejmie dalszych działań w związku z uruchomieniem portalu, jednak doradziło zwrócenie się do policji z powodu możliwej „poważnej działalności przestępczej”. Rzecznik Your Party oświadczył, że partia nie będzie komentować trwającego śledztwa policyjnego, oraz zapewnił, że jej systemy są chronione, a incydent był odosobniony.

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