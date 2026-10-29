Metropolitan Police w Londynie w Wielkiej Brytanii przekazała do rozpatrzenia Niezależnemu Biuru ds. Postępowania Policji swoją decyzję o nieinformowaniu innych organów ścigania o liście zawierającym oskarżenia wobec Thomasa Markle’a, ojca Meghan, księżnej Sussexu.

Jak podaje ABC News, policja otrzymała list w styczniu 2019 roku. Dotyczył on domniemanych przestępstw poza Wielką Brytanią. W szczególności w liście twierdzono, że Markle miał rzekomo przechowywać na Filipinach materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

List przekazano do biura Sussexów

Po wewnętrznej kontroli Metropolitan Police oświadczyła, że przekazała organowi nadzorczemu do rozpatrzenia swoją decyzję o niepowiadamianiu innych organów ścigania. Zamiast tego list został oceniony i przekazany do biura księcia i księżnej Sussexu do ich wiadomości, powiedział Adam Slonetsky, kierownik jednostki ochrony Metropolitan Police.

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Według niego policja rozpoczęła przekazywanie informacji o oskarżeniach odpowiednim zagranicznym organom ścigania. Oczekiwano, że proces ten zostanie zakończony w najbliższych dniach.

Śledztwo na Filipinach

Policja na Filipinach prowadzi śledztwo. Minister spraw wewnętrznych kraju Jonvic Remulla powiedział AFP, że funkcjonariusze po otrzymaniu informacji od syna Markle’a skontrolowali jego dawne miejsce zamieszkania. Według ministra znaleźli tam materiały, które mogą zawierać obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci, a także laptop poddawany badaniu kryminalistycznemu.

Remulla oświadczył, że Filipiny podejmą odpowiednie kroki prawne, jeśli będą wystarczające dowody. Thomas Markle zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Meghan oświadczyła, że jest głęboko zasmuccona tymi twierdzeniami, a także poinformowała, że zakończyła kontakty ojca ze swoimi dziećmi z powodu wcześniejszych niepokojących oskarżeń.

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