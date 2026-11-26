W Wielkiej Brytanii dwóch obywateli Albanii zostało oskarżonych o włamanie do wiejskiej rezydencji księcia Williama i Kate Middleton w posiadłości Anmer Hall, położonej na terenie królewskiej posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk – poinformowała policja hrabstwa Norfolk. Z rezydencji wynieśli cenne spinki do mankietów i zegarek.

Do zdarzenia doszło 23 listopada, a 34-letni Mirgen Doku i 32-letni Arilen Ndochi stanęli przed sądem pokoju w Norwich 25 listopada pod zarzutami włamania do mieszkania w celu kradzieży oraz nielegalnego wtargnięcia na teren strzeżony.

Według prokuratury sprawcy wspięli się po rynnach, uszkodzili ramę okienną i dostali się do garderoby na najwyższym piętrze. Stamtąd ukradli zegarek o nieustalonej wartości oraz sześć par spinek do mankietów, z których jedna została opisana jako „spinki księcia Edynburskiego”.

Policję wezwano tuż przed godziną 18:00 czasu lokalnego po zgłoszeniach dotyczących podejrzanej aktywności. Podczas patrolu z wykorzystaniem kamery termowizyjnej zarządca posiadłości Sandringham zauważył dwóch mężczyzn uciekających w kierunku zalesionego terenu, natomiast trzeciego podejrzanego funkcjonariusze nie zatrzymali jeszcze.

Źródło: People.

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