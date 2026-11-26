We wtorek, 25 listopada, w centrum Warszawy obywatel Ukrainy podpalił się. Polska policja potwierdziła jego obywatelstwo ambasadzie Ukrainy. Funkcjonariusze organów ścigania ustalają motywy tego czynu oraz sprawdzają, czy w zdarzeniu mogły brać udział inne osoby.

Według informacji dyplomatów mężczyzna odniósł ciężkie oparzenia i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jego stan oceniany jest jako krytyczny. Konsulat Ukrainy nawiązał już kontakt z rodziną poszkodowanego i pozostaje w stałym kontakcie z polskimi organami ścigania. Dyplomaci śledzą sytuację i ustalają okoliczności zdarzenia.

W ambasadzie poinformowano również, że polska policja bada nie tylko możliwe motywy mężczyzny, ale także to, czy w incydent mogły być zamieszane osoby postronne. „Polska policja ustala okoliczności zdarzenia, w szczególności możliwe motywy czynu, oraz sprawdza, czy osoby postronne mogły być zamieszane w zdarzenie lub wpłynąć na działania mężczyzny” – czytamy w komunikacie placówki dyplomatycznej.

Obecnie organy ścigania kontynuują dochodzenie. Ambasada nie podała na razie żadnych innych szczegółów dotyczących okoliczności podpalenia się ani możliwych przyczyn czynu mężczyzny. Informację tę podała ambasada Ukrainy w Polsce na swojej oficjalnej stronie na Facebooku.

Obywatel Ukrainy, który wieczorem 25 listopada podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, domagał się równego traktowania Polaków i Ukraińców. Jak podają media, 22-letni mężczyzna nazywa się Edward. Jest studentem Politechniki Warszawskiej.

Przypomnijmy, że wieczorem 25 listopada w centrum Warszawy mężczyzna podpalił się przed Pałacem Prezydenckim, w pobliżu budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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