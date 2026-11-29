Polska biathlonistka Kamila Żuk zajęła trzecie miejsce w sprincie na 7,5 km podczas zawodów Pucharu Świata w Kontiolahti w Finlandii. Dla 29-letniej zawodniczki jest to pierwsze podium w Pucharze Świata i najlepszy wynik w karierze, informuje Interia Sport.

Sześć sekund do zwycięstwa

Żuk ukończyła rywalizację z czasem 21 minut i 12 sekund i przez długi czas prowadziła w klasyfikacji zawodów. Zwyciężyła Szwedka Elvira Öberg, która uzyskała wynik 21:05,6. Druga była Francuzka Justine Braisaz-Bouchet z czasem 21:07,1.

Polska zawodniczka nie popełniła ani jednego błędu. Jednocześnie, według publikacji, podczas strzelania jej karabin kilkakrotnie się zacinał. Wcześniej najwyższym wynikiem Żuk na etapach Pucharu Świata było szóste miejsce w sezonie 2018/2019.

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Czwarta w klasyfikacji generalnej

Po starcie w Kontiolahti Żuk zajmuje czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, mając 91 punktów. Jej strata do liderki Öberg wynosi 89 punktów.

Poprzednie podium polskich biathlonistek w Pucharze Świata miało miejsce 6 grudnia 2018 roku: wówczas Monika Hojnisz zajęła drugie miejsce w biegu indywidualnym na 15 km w słoweńskiej Pokljuce. Kolejny start kobiet w Pucharze Świata zaplanowano na 4 grudnia w austriackim Hochfilzen, gdzie zawodniczki ponownie będą rywalizować w sprincie na 7,5 km.

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