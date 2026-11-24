W chorwackim Poreču 19-letnia polska bokserka Natalia Niewiadomska została mistrzynią Europy wśród zawodniczek do lat 23 w kategorii do 48 kg. W finale jednogłośną decyzją sędziów pokonała reprezentantkę Turcji Filiz Işık — 5:0.

Według Interia Sport, punktacje sędziowskie po pojedynku wyniosły 29:28, 29:28, 30:27, 30:27 i 30:27 na korzyść Niewiadomskiej. Pierwszą rundę wszyscy pięciu sędziowie przyznali polskiej zawodniczce, a w dwóch kolejnych zwyciężyła ona w ocenach sędziów 4:1.

Droga do finału

Na turnieju w Chorwacji Niewiadomska najpierw pokonała Francuzkę Mathilde Fragnier, a w półfinale zwyciężyła nad Sofią Turbininą z Ukrainy. Walka półfinałowa zakończyła się wynikiem 4:1, choć polska bokserka otrzymała ostrzeżenie w ostatniej rundzie.

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Rok wcześniej Niewiadomska wystąpiła na mistrzostwach Europy U-19 w Ostrawie, gdzie odpadła w ćwierćfinale po porażce z Nasirli Banuchikhak z Azerbejdżanu. Złoto w Poreču było jej pierwszym medalem najwyższej próby na młodzieżowych mistrzostwach kontynentu.

Złoto dla Polski

Celem reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy U-23 w Poreču były cztery medale. Niewiadomska została pierwszą polską zdobywczynią złota na tych zawodach w 2026 roku. W 2025 roku Polki Natalia Kuczewska, Julia Szeremeta, Barbara Marcinkowska i Emilia Koterska zdobyły cztery złote medale na młodzieżowych mistrzostwach w Budapeszcie.

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