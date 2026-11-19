Ceremonię wręczenia nagród Globe Soccer planuje się przeprowadzić w Dubaju w ZEA. Polska napastniczka Barcelony Ewa Pajor znalazła się na liście 20 nominowanych do nagrody dla najlepszej piłkarki roku. Głosowanie na kandydatki odbywa się wśród kibiców, informuje Interia Sport.

Lista nominowanych

Oprócz Pajor na liście znalazły się Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Mapi León, Claudia Pina, Alexia Putellas, Trinity Rodman, Alessia Russo, Ashley Sanchez, Khadija Shaw oraz Momoko Tanikawa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród nominowanych są także klubowe koleżanki polskiej piłkarki z Barcelony, Caroline Graham Hansen i Claudia Pina. Putellas również znalazła się na liście kandydatek do nagrody.

Wyniki Pajor

Według Interia Sport kilka tygodni wcześniej Pajor zajęła drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, przegrywając z Putellas. Portal wiąże nową nominację piłkarki z jej skutecznością w Europie oraz zespołowymi osiągnięciami Barcelony w rozgrywkach krajowych i Lidze Mistrzyń.

Czytaj nas na