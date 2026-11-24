Amerykańska stacja ESPN uznała polską tenisistkę Maję Chwalińską za największą sensację roku. Jak informuje Interia Sport, zawodniczka otrzymała to wyróżnienie po awansie do finału Roland Garros i zwycięstwie w turnieju WTA 1000 w Wuhanie w sezonie 2026.

Finał w Paryżu

Podczas French Open Chwalińska przeszła kwalifikacje do turnieju głównego, zajmując 114. miejsce w rankingu WTA. Przed turniejem w Paryżu tylko dwa razy grała w głównej drabince zawodów wielkoszlemowych i wygrała jeden mecz.

W Paryżu Polka dotarła do finału i została pierwszą w historii turnieju tenisistką, która awansowała do decydującego meczu przez kwalifikacje. W finale przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Po Roland Garros Chwalińska awansowała na 21. miejsce światowego rankingu, a jej nagrody pieniężne za trzy tygodnie turnieju niemal potroiły sumę zarobków z całej wcześniejszej kariery.

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Tytuł w Wuhanie

Podczas Wimbledonu tenisistka doznała kontuzji, jednak później wróciła do rywalizacji. W październiku wygrała Wuhan Open — swój pierwszy turniej kategorii WTA 1000 i największy tytuł w karierze. Osiągnęła także najwyższą w karierze pozycję w rankingu WTA — 11. miejsce.

Według źródła WTA nominowała Chwalińską w kategorii „Odkrycie roku”, a wyniki mają zostać ogłoszone po 14 grudnia. ESPN nazwało również Jelenę Rybakinę tenisistką roku, Mirrę Andriejewą odkryciem roku, a Kateřinę Siniakovą i Taylor Townsend najlepszą parą kobiecą.

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