Polska mieszana drużyna sztafetowa wywalczyła brązowy medal w zawodach World Tour w Szanghaju w Chinach. Finał sztafety rozegrano na początku ostatniego dnia turnieju. W pojedynku o trzecie miejsce Polacy rywalizowali z koreańskimi przeciwnikami i zajęli trzecią pozycję.

Skład drużyny

W skład drużyny weszli Michał Niewiński, Felix Pigeon, Nikola Mazur i Kornelia Woźniak. O wyniku Interia Sport poinformowała podczas ostatniego dnia zawodów w chińskim mieście.

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Drugi medal w Chinach

Według portalu brąz był drugim medalem polskiej drużyny w Chinach. Zawody World Tour w momencie publikacji trwały, a finał sztafety odbył się na początku ich ostatniego dnia. Informację o medalu opublikowano jeszcze przed zakończeniem turnieju. Nagrodę wywalczyła polska czwórka zgłoszona do finału.

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