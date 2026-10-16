Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wycofało propozycję przewidującą do trzech lat więzienia za świadome ułatwianie migrantom nielegalnego pobytu w kraju, nawet bez korzyści finansowej lub osobistej. Inicjatywa wywołała krytykę obrońców praw człowieka i sprzeciw części rządu, informuje Notes from Poland.

Co przewidywała inicjatywa

Obowiązujące polskie przepisy pozwalają na pozbawienie wolności do pięciu lat osoby, która ułatwia innej osobie nielegalny pobyt w Polsce w zamian za korzyść finansową lub osobistą. Proponowana poprawka miała rozszerzyć odpowiedzialność karną także na osoby, które świadomie pomagają w takim pobycie lub go ułatwiają, nie otrzymując korzyści.

Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek wyjaśniał, że zmiany miały zamknąć możliwość działania osobom, które pod pozorem pomocy ułatwiają migrantom nielegalny pobyt i dalszą nielegalną migrację. Jednocześnie aktywiści obawiali się, że przepis może dotyczyć wolontariuszy i mieszkańców obszarów przygranicznych, którzy zapewniają migrantom żywność, wodę, pomoc medyczną, odzież lub schronienie.

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Reakcja obrońców praw człowieka i rządu

Wspólne oświadczenie przeciwko projektowi podpisało 61 organizacji, w tym Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Auschwitz-Birkenau. Oświadczyły one, że proponowane brzmienie mogło stworzyć ryzyko odpowiedzialności karnej dla medyków, prawników, placówek pracujących z dziećmi oraz organizacji pomagających ofiarom handlu ludźmi.

Rzeczniczka praw człowieka Sylwia Gregorczyk-Abram również wyraziła obawę, że zmiany mogą kryminalizować działalność charytatywną lub humanitarną wobec osób, których status pobytu nie został jeszcze uregulowany. Przeciwko planowi publicznie wystąpiła także ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z partii Lewica.

Polskie MSW oświadczyło, że wycofuje propozycję, aby usunąć wszelkie wątpliwości i zapobiec błędnej interpretacji przepisów. Resort podkreślił, że celem było wzmocnienie walki z organizatorami nielegalnego przemytu migrantów, a normy prawne muszą jednocześnie chronić wartości humanitarne i działania ratujące życie.

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