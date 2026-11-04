W USA polscy politycy skomentowali wyniki wyborów połówkowych. Według Interii, Partia Demokratyczna zdobyła większość w Izbie Reprezentantów i Senacie, podczas gdy przed wyborami obie izby Kongresu były kontrolowane przez Partię Republikańską prezydenta Donalda Trumpa.

Oświadczenie przedstawiciela prezydenta Polski

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz oświadczył, że zmiana układu sił w Kongresie nie powinna wpłynąć na stosunki polsko-amerykańskie. Jak powiedział, Polska będzie nadal współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ państwa te są sojusznikami, a ich współdziałanie leży w ich wspólnym interesie.

Jednocześnie Przydacz nazwał wyniki wyborów przestrogą dla polskich władz na czele z Donaldem Tuskiem. Stwierdził, że żadna władza nie jest wieczna i że zmiany mogą nastąpić także w polskim Sejmie.

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Komentarze polskich polityków

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski udostępnił swój wpis z czerwca 2025 roku skierowany do Elona Muska. Sikorski napisał w nim po angielsku, że polityka okazała się trudniejsza, niż Musk sądził. Wpis był związany z wcześniejszym publicznym sporem polskiego ministra z właścicielem platformy X.

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula zwróciła uwagę na wyniki w Teksasie. Napisała o zwycięstwie Jamesa Talarico nad republikaninem Kenem Paxtonem w wyborach do Senatu, a także o zwycięstwie Giny Hinojosy nad urzędującym gubernatorem Gregiem Abbottem.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński stwierdził, że amerykańscy wyborcy odrzucili ruch MAGA, pobłażliwość wobec Kremla, „czerwony dywan” dla Putina oraz polityczne poparcie Muska dla niemieckiej partii AfD. Poseł Lewicy Tomasz Trela nazwał wynik przekonującym zwycięstwem Demokratów i stwierdził, że wyborcy odrzucili politykę Trumpa.

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