W Polsce poseł Paweł Jabłoński złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzeń popełnienia szeregu przestępstw przez byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jak informuje Polsat News, do kancelarii prawnej polityka zgłosiły się dwie kobiety, które oświadczyły, że ucierpiały w wyniku działań Kołodziejczaka i osób z nim współpracujących.

Podejrzenia w zawiadomieniu

Według Jabłońskiego zawiadomienie dotyczy podejrzeń gwałtu, znęcania się, gróźb oraz udzielania środków odurzających. W zawiadomieniu jest również mowa o możliwym sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, obrażeniach ciała, bezprawnym uzyskaniu informacji z telefonu oraz utrwaleniu wizerunku nagiej osoby bez jej zgody.

Jak przekazał poseł, jedna z kobiet wcześniej samodzielnie zwróciła się do prokuratury, jednak ta po kilku dniach odmówiła wszczęcia śledztwa. Jabłoński zaskarżył tę decyzję do sądu. W imieniu drugiej kobiety złożył odrębne zawiadomienie, do którego dołączono zebrane materiały i wnioski o podjęcie czynności śledczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wniosek dotyczący immunitetu

Jabłoński prosi również o dołączenie nowych materiałów do innego już toczącego się postępowania oraz o pilne zabezpieczenie dowodów. Wezwał prokuraturę do zwrócenia się do Sejmu Polski o uchylenie Kołodziejczakowi immunitetu poselskiego.

W październiku Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła sprawdzenie w związku z doniesieniami o możliwym zmuszaniu do określonego zachowania i udzielaniu środków odurzających. Kołodziejczak, założyciel Agrounii, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj nas na