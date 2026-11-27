Polski piłkarz Piotr Zieliński wrócił do zdrowia po urazie stopy i odbył pełny trening z Interem przed domowym meczem Serie A przeciwko Genoi w Mediolanie we Włoszech. Informuje o tym Interia Sport, powołując się na włoskich dziennikarzy Sky Sports.

Opuścił dwa mecze

Po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski 32-letni pomocnik opuścił dwa mecze mediolańskiego klubu. Dokuczały mu bolesny stan zapalny i uszkodzenie podeszwy stopy, przez co trudno było mu przyspieszać i zmieniać kierunek ruchu z piłką.

Zieliński nie zagrał w meczu ligi włoskiej z Atalantą, który zakończył się remisem 4:4, ani w spotkaniu Ligi Mistrzów z VfB Stuttgart, które Inter wygrał 2:0. Wcześniej nie zdążył wrócić do zdrowia na mecz reprezentacji Polski z Rumunią w Bukareszcie, gdzie Polacy przegrali 1:2, jednak kilka dni później rozegrał 81 minut w spotkaniu ze Szwecją, zakończonym wynikiem 1:1.

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Szansa na grę od pierwszych minut

Według Sky Sports Zieliński może znaleźć się w wyjściowym składzie Interu na pozycji środkowego pomocnika. O miejsce w podstawowym składzie będzie rywalizował z Suciciem.

W obecnym sezonie klubowym Polak rozegrał 14 meczów, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Inter przed meczem z Genoą zajmował trzecie miejsce w tabeli Serie A, mając 29 punktów i tracąc trzy punkty do liderującego Lazio. Mecz na stadionie San Siro zaplanowano na sobotę, 28 listopada, na godz. 20:45.

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