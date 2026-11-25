W Polsce Polski Związek Piłki Nożnej pozostawił Jana Urbana na stanowisku selekcjonera reprezentacji narodowej w piłce nożnej. Według Interia Sport, decyzję podjęto po spotkaniu prezesa związku Cezarego Kuleszy z trenerem, podczas którego Urban przedstawił raport z wykonanej pracy.

Sztab Urbana zostanie wzmocniony

W komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej zaznaczono, że po wspólnej analizie Kulesza i Urban zgodzili się kontynuować współpracę. Jednocześnie sztab szkoleniowy reprezentacji ma zostać wzmocniony kadrowo.

Pod kierownictwem 64-letniego Urbana polska drużyna przegrała barażowy mecz o awans na mistrzostwa świata. Później reprezentacja utrzymała miejsce w Dywizji B Ligi Narodów, odnosząc jedno zwycięstwo w fazie grupowej turnieju.

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Krytyka ze strony Bońka

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek powiedział w rozmowie z TVP Sport, że wymóg wzmocnienia sztabu może świadczyć o niepełnym zaufaniu władz do Urbana. Skrytykował również publiczny charakter spotkania Kuleszy z trenerem, uznając, że powinno ono odbyć się bez zbędnego rozgłosu.

Boniek powiedział, że długotrwała dyskusja o przyszłości trenera osłabiła jego pozycję. Przypomniał o braku awansu na mistrzostwa świata oraz wynikach drużyny w Lidze Narodów: jednym zwycięstwie i trzech porażkach w sześciu meczach. Odpowiadając na pytanie, czy pozostawienie Urbana na stanowisku było właściwe, Boniek zaznaczył, że oceni to po eliminacjach do Euro 2028.

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