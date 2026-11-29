Prezydent Polski Karol Nawrocki 29 listopada odbył rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak podaje RMF24, szef Biura Polityki Międzynarodowej Polski Marcin Przydacz oświadczył, że Trump potwierdził zobowiązania wynikające z artykułu 5 NATO i zapewnił, że Polska jest i będzie bezpieczna.

Tematy rozmowy

Według Przydacza strony omówiły polsko-amerykańską współpracę, przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa. Rozmawiano również o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, współpracy przemysłów obronnych oraz sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

W programie rozmów znalazł się także dialog polsko-amerykański w kontekście przyszłego szczytu G20 w Miami.

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Centrum serwisowe PAC-3

Przydacz poinformował również, że Nawrocki podziękował Trumpowi za decyzję Białego Domu o ulokowaniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego dla pocisków PAC-3 systemu Patriot.

Według polskiego urzędnika Biały Dom podjął tę decyzję w wyniku bezpośredniej rozmowy prezydentów.

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