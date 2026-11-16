W Polsce prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił firmie Maspex zarzuty dotyczące sposobu promowania i prezentowania napojów Kubuś Waterrr oraz Kubuś Waterrr Active+. Regulator uważa, że reklama i opakowania produktów mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do składu napojów, informuje Polsat News.

Zastrzeżenia do wyglądu napojów

Według oceny UOKiK nazwy produktów, kolorowa szata graficzna, motywy wodne oraz wizerunki butelek z bezbarwnym napojem w reklamach mogą wywoływać wrażenie, że napoje zawierają jedynie niewielką ilość soku owocowego. Tymczasem sok jabłkowy stanowi 30% składu Kubuś Waterrr i 25% składu Kubuś Waterrr Active+.

Regulator zwrócił również uwagę na wizerunki owoców na butelkach i w materiałach reklamowych. Mogą one wywoływać wrażenie, że w napojach o smaku malinowym lub truskawkowym przeważa sok właśnie z tych owoców. Według danych UOKiK udział soku malinowego lub truskawkowego w takich napojach wynosi zaledwie 0,1%, podczas gdy głównym składnikiem owocowym jest sok jabłkowy.

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Napis dotyczący cukru

Osobne zastrzeżenia dotyczą napisu „ZERO dodanego CUKRU”. UOKiK uważa, że wyróżnienie słów „zero” i „cukru”, a także znacznie mniejsza czcionka słowa „dodanego”, mogą prowadzić do błędnego wniosku, że napój w ogóle nie zawiera cukrów. Jednocześnie cukry są obecne w sokach owocowych.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny oświadczył, że reklama nie powinna wywoływać wrażenia, iż kupujący wybiera wodę, gdy w rzeczywistości chodzi o napój z sokiem. Jak powiedział, nawet prawdziwa informacja może tworzyć fałszywe wyobrażenie, jeśli zostanie przedstawiona w określony sposób. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów firmie może grozić kara w wysokości do 10% rocznego obrotu.

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