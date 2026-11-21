Polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak nie awansował do drugiej serii zawodów Pucharu Świata w Lillehammer w Norwegii. Jak informuje Interia Sport, dla 19-letniego sportowca był to nieudany początek sezonu 2026/2027.

Warunki na skoczni

Według portalu Tomasiak nie zdołał awansować do drugiej serii z powodu niestabilnych, „loteryjnych” warunków podczas zawodów w Lillehammer.

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Jednocześnie w piątek Polak zajął czwarte miejsce w kwalifikacjach do zawodów zaplanowanych na weekend. Interia Sport zaznacza, że wynik ten potwierdził jego dobrą formę przed startami.

Oczekiwania wobec sportowca

W ubiegłym roku Tomasiak początkowo nie miał gwarantowanego miejsca w składzie na pierwsze zawody, jednak później umocnił swoją pozycję w drużynie prowadzonej przez Macieja Maciusiaka. Według oceny portalu w tym sezonie oczekuje się od niego roli jednego z liderów reprezentacji Polski oraz walki o miejsca na podium w poszczególnych konkursach i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

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