W Polsce siatkarz Michał Gierzot oświadczył, że jego były klub Jastrzębski Węgiel nadal nie wypłacił zawodnikom wszystkich należnych im środków. Według sportowca formalne kwestie po zakończeniu działalności seniorskiej drużyny klubu wciąż nie zostały uregulowane.

Oświadczenie o niewypłaconych środkach

Jak informuje Interia Sport, Gierzot w wywiadzie dla TVP Sport powiedział, że klub wciąż jest winien pieniądze byłym zawodnikom, którzy domagają się wypłaty należnych im środków. Dodał, że sytuacja nadal pozostaje dla niego nierozwiązana, choć nowy sezon już się rozpoczął.

Siatkarz określił również miniony sezon jako udany dla siebie z punktu widzenia sportowego. Zaznaczył, że nawet gdyby przed podpisaniem kontraktu znał wszystkie plusy i minusy sytuacji, prawdopodobnie i tak zgodziłby się na umowę z klubem.

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Sprzedaż licencji i przejście do Gdańska

Jastrzębski Węgiel zmagał się z trudnościami finansowymi na tle kryzysu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, głównym sponsorze zespołu. Według publikacji klub sprzedał licencję na występy w najwyższej lidze NEONET Norwidowi Częstochowa, po czym seniorska drużyna przestała istnieć.

Z klubu odeszli następnie między innymi Maksymilian Granieczny i Michał Gierzot. Sam Gierzot przekazał, że dopiero w kwietniu dowiedział się o statusie wolnego agenta. Obecnie występuje w Energa Treflu Gdańsk, który po dziewięciu meczach zajmował ósme miejsce w TAURON Lidze.

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