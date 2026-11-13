W Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 1 maja 2027 roku automatycznie umorzy zaległości z tytułu składek powstałe przed 1 stycznia 1999 roku. Dotyczy to zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także odsetek, opłat dodatkowych i prolongacyjnych, kosztów upomnień i egzekucji.

Jak informuje RMF24, umorzenie nastąpi automatycznie z mocy prawa, więc dłużnicy nie będą musieli składać wniosków. Po 1 maja 2027 roku ZUS będzie wysyłał zawiadomienia o umorzeniu za pośrednictwem profilu na portalu eZUS lub na ostatni wskazany adres do korespondencji.

Rezygnacja z umorzenia

Z umorzenia będzie można zrezygnować w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia. W tym celu należy złożyć wniosek, który musi obejmować wszystkie zaległości, w tym związane z pracownikami. ZUS zaznaczył, że takiego wniosku nie będzie można wycofać ani zmienić.

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Wraz z umorzeniem zostaną zakończone postępowania egzekucyjne dotyczące tych zobowiązań. Jeśli osoba zrezygnuje z umorzenia, egzekucja nie zostanie zakończona. Decyzja obejmie również długi zabezpieczone hipoteką lub zastawem na ruchomościach. W przypadku hipoteki ZUS prześle właścicielowi nieruchomości dokument umożliwiający wystąpienie do sądu o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jeśli dług jest zabezpieczony zastawem na ruchomościach, ZUS sam wystąpi do szefa administracji skarbowej o jego wykreślenie.

Przestaną obowiązywać również umowy o rozłożeniu na raty spłaty zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 1999 roku.

Wpływ na przyszłą emeryturę

ZUS ostrzegł, że umorzenie zaległości w składkach na własne ubezpieczenie społeczne lub za osobę współpracującą może wpłynąć na przyszłą emeryturę. Taki okres nie będzie uwzględniany przy ustalaniu kapitału początkowego oraz prawa do emerytury, renty i innych świadczeń zależnych od okresów składkowych i nieskładkowych. Umorzone składki nie zwiększą również podstawy obliczenia emerytury. Jednocześnie okres ten będzie zaliczany do stażu pracy zgodnie z polskim Kodeksem pracy.

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