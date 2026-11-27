Polska może zrezygnować z organizacji mistrzostw Europy w skokach do wody, zaplanowanych na 22–28 maja 2027 roku w Rzeszowie. Prezeska Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak oświadczyła, że obecnie wszystko wskazuje na konieczność rezygnacji z turnieju z powodu wymogów związanych z dopuszczeniem rosyjskich sportowców.

Jak informuje Interia Sport, Jędrzejczak planuje podjąć ostateczną decyzję do 15 grudnia. Według niej European Aquatics przesłała listę obowiązkowych wymogów dla organizatora, wśród których jest zapewnienie wiz rosyjskim sportowcom.

Warunki dla neutralnych sportowców

Szefowa federacji poinformowała również, że polskie ministerstwo dopuszcza udział Rosjan w neutralnym statusie wyłącznie pod warunkiem podpisania przez nich dokumentu potępiającego wojnę. Jej zdaniem w takich okolicznościach przeprowadzenie zawodów jest ryzykowne pod względem finansowym i reputacyjnym.

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W materiale zaznaczono, że jednym z możliwych wariantów organizacji mistrzostw mógłby być udział wszystkich drużyn bez oznaczenia narodowości i bez flag. Jednocześnie scenariusz ten nazwano mało prawdopodobnym.

Możliwe przeniesienie turnieju

Mistrzostwa w Rzeszowie mają stać się pierwszym olimpijskim turniejem kwalifikacyjnym w skokach do wody. Jeśli Polska zrezygnuje z organizacji zawodów, prawo do ich przeprowadzenia może przejść na Niemcy, pisze publikacja, powołując się na WP Sportowe Fakty.

Polski eurodeputowany Bogdan Zdrojewski oświadczył, że Polska nie zgadza się na dopuszczenie do zawodów na swoim terytorium sportowców z Rosji i Białorusi. Opowiedział się także za utrzymaniem ograniczeń dla oficjalnej reprezentacji Rosji do czasu pełnego wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy.

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