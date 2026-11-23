23 listopada w siedzibie NATO w Brukseli w Belgii odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Federacja Rosyjska jest państwem-agresorem. Jak informuje RMF24, Polskę będą reprezentować wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał brygady Jarosław Stróżyk.

Informacje o rakietach

Jarosław Stróżyk ma przedstawić sojusznikom informacje o rakietach, które spadły na terytorium Polski, a także o zagrożeniach ze strony Rosji. Posiedzenie odbędzie się na szczeblu ambasadorów państw NATO. Po jego zakończeniu oświadczenie ma wygłosić sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.

Prośby Polski do sojuszników

Paweł Zalewski oświadczył, że Warszawa przedstawi konkretne propozycje dotyczące wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki NATO. Polska strona zamierza również przedstawić stanowisko rządu w sprawie ostatnich wydarzeń i uzyskać jednoznaczne poparcie sojuszników.

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Wcześniej minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do sojuszników z prośbą o udostępnienie samolotów wczesnego ostrzegania AWACS oraz wsparcie w postaci sojuszniczych myśliwców F-35. Zalewski nie ujawnił innych szczegółów planowanego wzmocnienia ochrony polskiego nieba.

Bez wniosku w sprawie artykułu 4

Warszawa nie planuje zainicjować zastosowania artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje konsultacje sojuszników w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Zalewski wyjaśnił to tym, że NATO już podejmuje działania na rzecz ochrony wschodniej flanki, a polskiej przestrzeni powietrznej strzegą także siły sojusznicze.

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