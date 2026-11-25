Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej opublikowała kalendarz etapu międzykontynentalnego Ligi Narodów 2027 kobiet i mężczyzn. Nie ma w nim meczów reprezentacji Polski z męską i żeńską reprezentacją Rosji, państwa-agresora, na tym etapie turnieju — informuje Interia Sport.

Męska reprezentacja Polski rozegra turnieje 9–13 czerwca, 23–27 czerwca oraz 14–18 lipca. Jej rywalami będą Włochy, Finlandia, Ukraina, Słowenia, Francja, Brazylia, Kuba, Argentyna, Bułgaria, USA, Chiny i Niemcy.

Kalendarz reprezentacji Polski kobiet

Polska drużyna kobiet wystąpi w Brazylii 2–6 czerwca, w Chinach 16–20 czerwca oraz w Turcji 7–11 lipca. Ma zagrać z Serbią, Brazylią, Niderlandami, Włochami, Czechami, Kanadą, Chinami, Republiką Dominikańską, Słowacją, Turcją, Belgią i Francją.

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FIVB planuje ogłosić później dokładne miasta rozgrywania turniejów oraz szczegółowy terminarz poszczególnych meczów.

Możliwe spotkanie w play-offach

Mecz Polska — Rosja jest możliwy tylko w play-offach, jeśli obie drużyny awansują do tego etapu. Występuje w nim osiem najlepszych reprezentacji według wyników etapu międzykontynentalnego: pierwsza drużyna w tabeli gra z ósmą, druga z siódmą, trzecia z szóstą, a czwarta z piątą.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski wcześniej oświadczył, że polskie reprezentacje męska i żeńska otrzymały zapewnienia dotyczące uniknięcia meczów z reprezentacjami Rosji w fazie grupowej.

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