Polski Związek Narciarski ogłosił skład reprezentacji na drugi w nowym sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbędzie się 28–29 listopada w Ruce w Finlandii. W męskiej drużynie znaleźli się Maciej Kot, Klemens Joniak, Jakub Wolny, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki.

Skład męskiej reprezentacji

Na czele zespołu stoi trener Maciej Maciusiak. Jak informuje Interia Sport, Piotr Żyła ponownie nie znalazł się w składzie. Nie wystąpił również w inauguracyjnym konkursie sezonu w norweskim Lillehammer.

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Polskie zgłoszenie do zawodów w Ruce obejmuje sześciu skoczków. Wśród nich są Tomasiak i Kubacki, którzy, według portalu, w ubiegłym roku regularnie rywalizowali w reprezentacji narodowej razem z Żyłą.

Drużyna kobiet

Polskę w rywalizacji kobiet będą reprezentować Anna Twardosz i Kamila Karpiel. Ten sam duet wystąpił w reprezentacji Polski podczas zawodów w Norwegii.

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